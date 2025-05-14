В России появилось сразу два полноразмерных внедорожника из Китая

Представлены Foton V7 и V9: две версии одной модели отличаются и внешне, и технически

Компания Foton представила в России новую линейку пикапов серии V. Редкий случай, когда две версии одной модели отличаются и внешне, и технически. И обе – длиной почти 5,7 метра!

Foton V7 и V9 смело можно назвать полноразмерными. Хорошая альтернатива американской технике? Судя по облику машин, именно так производитель и считает.

Копировать, вставить

Не припомню, чтобы представители китайского бренда не просто говорили о сходстве во внешности с известными автомобилями, а открыто заявляли, что так и было задумано. С лица Foton V7 как две капли воды Ford F‑150, тогда как V9 определенно понравится фанатам марки Ram. Нацепи три буквы на массивную решетку, и уже через десять шагов не заметишь разницы.

Цена V7 в России от 5 250 000 ₽. Цена V9 в России от 5 550 000 ₽

Интерьеры практически идентичны, разве что у «старшего» V9 есть дополнительные шайбы и кнопки на центральном тоннеле – в том числе селектор шести режимов движения, половина из которых нужна вне асфальта. Есть фоновая подсветка, беспроводная зарядка и встроенный видеорегистратор.

Габариты совпадают до миллиметра. И силовые агрегаты одинаковые: двухлитровый турбодизель мощностью 159 л. с. в сочетании с «мягкой» 48‑вольтовой гибридной системой. Нетипичное для пикапов решение дает не только лучшую приемистость (мотор-генератор добавляет до 60–80 Н·м крутящего момента), но и снижение расхода топлива на 5–8%. Впрочем, с выводами подождем до реальных испытаний.

Интерьер отнюдь не утилитарный. Есть всё, что полагается дорогому пикапу – отличная кожа, 14‑дюймовая «плазма» по центру, разнообразная электроника, включая комплекс водительских ассистентов.

Спинка второго ряда имеет непривычно большой для пикапа наклон. Места по всем фронтам хватает. Оба пикапа имеют межколесные блокировки и систему кругового обзора – всё это штатное оснащение.

Пока восьмиступенчатый автомат ZF не имеет альтернативы, но позже у V7 должна появиться и механическая коробка передач. Полный привод – постоянный, с муфтой подключения передка и двумя межколесными блокировками.

ОРИГИНАЛЫ За 5,5 млн рублей можно купить настоящий Ford F‑150, но он будет 2019–2020 года выпуска. Под капотом – мотор V6 объемом 3,5 литра мощностью 375 л. с. Ram с 2011 года вышел из-под бренда Dodge. За 5,5 млн на вторичке есть пяти-шестилетние Ram 1500. В отличие от Форда, двигатель можно выбрать: встречаются пикапы как с могучим бензиновым мотором V8 5.7 (395 л. с.), так и с трехлитровым дизелем мощностью 260 л. с. Ford F‑150 Ram 1500

Пространство

Разницу под капотом можно найти только если осмотреть рулевое управление. У «семерки» применили классический гидроусилитель, тогда как кавер-версии Рэма достался электроусилитель.

Есть отличия и в задней подвеске: рессоры у V7 и непривычные для пикапов пружины у V9. Оттого и снаряженная масса «девятой» модели больше, при этом вырос клиренс: 240 мм против 210 у «семерки». Грузоподъемность – 775 и 800 кг соответственно.

Задний борт дополнен газовыми доводчиками и выдвижной подножкой.

Большие габариты отразились и на грузовом отсеке: расстояние между колесными арками превышает 1,2 м – значит, можно загрузить европоддон не только продольно, но и поперечно.

Заводская гарантия – 3 года или 150 тысяч км. Межсервисный интервал – 10 тысяч км.

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«Как бы Ford», а точнее Foton V7 обойдется в 5,25 млн рублей, а подражающий пикапу Ram более богатый Foton V9 на 300 тысяч дороже. Безумные деньги за китайские пикапы. Отчасти это можно оправдать размерами. Отчасти – сходством с более дорогими американскими машинами. Ради этого всё и было затеяно.

Foton Tunland V7 V9 Длина / ширина / высота / база 5617 / 2090 / 1905 / 3355 мм Снаряженная / полная масса 2200 / 3000 кг 2280 / 3055 кг Размеры грузового отсека 1577×1650×530 мм Двигатель дизельный, P4, 16 клапанов, 1968 см³; 117 кВт / 159 л. с. при 3600 об/мин; 410 Н·м при 1500–2400 об/мин Трансмиссия полный привод; А8