В России появилось сразу два полноразмерных внедорожника из Китая
Компания Foton представила в России новую линейку пикапов серии V. Редкий случай, когда две версии одной модели отличаются и внешне, и технически. И обе – длиной почти 5,7 метра!
Foton V7 и V9 смело можно назвать полноразмерными. Хорошая альтернатива американской технике? Судя по облику машин, именно так производитель и считает.
Копировать, вставить
Не припомню, чтобы представители китайского бренда не просто говорили о сходстве во внешности с известными автомобилями, а открыто заявляли, что так и было задумано. С лица Foton V7 как две капли воды Ford F‑150, тогда как V9 определенно понравится фанатам марки Ram. Нацепи три буквы на массивную решетку, и уже через десять шагов не заметишь разницы.
Интерьеры практически идентичны, разве что у «старшего» V9 есть дополнительные шайбы и кнопки на центральном тоннеле – в том числе селектор шести режимов движения, половина из которых нужна вне асфальта. Есть фоновая подсветка, беспроводная зарядка и встроенный видеорегистратор.
Габариты совпадают до миллиметра. И силовые агрегаты одинаковые: двухлитровый турбодизель мощностью 159 л. с. в сочетании с «мягкой» 48‑вольтовой гибридной системой. Нетипичное для пикапов решение дает не только лучшую приемистость (мотор-генератор добавляет до 60–80 Н·м крутящего момента), но и снижение расхода топлива на 5–8%. Впрочем, с выводами подождем до реальных испытаний.
Пока восьмиступенчатый автомат ZF не имеет альтернативы, но позже у V7 должна появиться и механическая коробка передач. Полный привод – постоянный, с муфтой подключения передка и двумя межколесными блокировками.
ОРИГИНАЛЫ
За 5,5 млн рублей можно купить настоящий Ford F‑150, но он будет 2019–2020 года выпуска. Под капотом – мотор V6 объемом 3,5 литра мощностью 375 л. с.
Ram с 2011 года вышел из-под бренда Dodge. За 5,5 млн на вторичке есть пяти-шестилетние
Ram 1500. В отличие от Форда, двигатель можно выбрать: встречаются пикапы как с могучим бензиновым мотором V8 5.7 (395 л. с.), так и с трехлитровым дизелем мощностью 260 л. с.
Пространство
Разницу под капотом можно найти только если осмотреть рулевое управление. У «семерки» применили классический гидроусилитель, тогда как кавер-версии Рэма достался электроусилитель.
Есть отличия и в задней подвеске: рессоры у V7 и непривычные для пикапов пружины у V9. Оттого и снаряженная масса «девятой» модели больше, при этом вырос клиренс: 240 мм против 210 у «семерки». Грузоподъемность – 775 и 800 кг соответственно.
Большие габариты отразились и на грузовом отсеке: расстояние между колесными арками превышает 1,2 м – значит, можно загрузить европоддон не только продольно, но и поперечно.
Заводская гарантия – 3 года или 150 тысяч км. Межсервисный интервал – 10 тысяч км.
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«Как бы Ford», а точнее Foton V7 обойдется в 5,25 млн рублей, а подражающий пикапу Ram более богатый Foton V9 на 300 тысяч дороже. Безумные деньги за китайские пикапы. Отчасти это можно оправдать размерами. Отчасти – сходством с более дорогими американскими машинами. Ради этого всё и было затеяно.
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Foton Tunland
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V7
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V9
|
Длина / ширина / высота / база
|
5617 / 2090 / 1905 / 3355 мм
|
Снаряженная / полная масса
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2200 / 3000 кг
|
2280 / 3055 кг
|
Размеры грузового отсека
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1577×1650×530 мм
|
Двигатель
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дизельный, P4, 16 клапанов, 1968 см³; 117 кВт / 159 л. с. при 3600 об/мин; 410 Н·м при 1500–2400 об/мин
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Трансмиссия
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полный привод; А8
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