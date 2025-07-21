Сделан в России: назван самый популярный в РФ пикап

«Автостат»: УАЗ Пикап стал самым продаваемым автомобилем в своем сегменте

С 14 по 20 июля 2025 года в России было продано 44 новых автомобиля модельного ряда УАЗ Пикап, что сделало его самым продаваемым пикапом в стране по итогам третьей недели июля.

На втором месте оказался пикап JAC T9 с 43 проданными экземплярами, который на предыдущей неделе занимал первую позицию.

Модели Changan Hunter Plus и Great Wall Poer разместились на третьей и четвертой строчках соответственно, каждая с результатом 41 реализованный автомобиль. Пятерку замкнул пикап RAM 1500 с 32 единицами.

УАЗ Пикап

Всего же в России за указанную неделю было реализовано 364 новых пикапа, что составляет 1,5% от общего объема продаж легковых автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.

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Источник: «Автостат»