УАЗы получили улучшенную камеру заднего вида

УАЗ внедрил на Патриот и Пикап видеокамеру с повышенной светочувствительностью

Пресс-служба Ульяновского автомобильного завода сообщила, что предприятие модернизировало камеру заднего вида, устанавливающуюся на модели Патриот и Пикап. Сообщается, что новое устройство дополняет усовершенствованную мультимедийную систему УАЗ Navi, а суть обновления в том, что картинка с камеры теперь станет более четкой.

Обновленная камера вошла в состав мультимедийной системы УАЗ Navi, которую ставят на Патриот и Пикап

По сообщению производителя, новая камера обладает светочувствительностью в 0,01 люкса, что в разы улучшает качество изображения в условиях низкой освещенности. Кроме того, повышено разрешение: теперь оно составляет 720 х 640 пикселей, что повышает четкость и детализацию.

Третий важный параметр, по которому новая камера выигрывает у прежней: угол обзора, расширенный до 135° – это дает больше информации при маневрировании в стесненных условиях. Пресс-служба подчеркивает, что улучшения не сказались на стоимости Патриота и Пикапа с пакетом Limited. Напомним, сейчас УАЗ обновляет свои модели: Патриот и Пикап скоро получат дизель 2.0 мощностью 136 л.с. (320 Нм), а Патриот еще и пройдет рестайлинг.

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Источник: УАЗ Сегодня