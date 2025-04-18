#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Oting Z9
18 апреля
Полный привод на базе Nissan — скоро в РФ!
Марка Oting анонсировала для России два...
Обновленная камера вошла в состав мультимедийной системы УАЗ Navi, которую ставят на Патриот и Пикап
18 апреля
УАЗы получили улучшенную камеру заднего вида
УАЗ внедрил на Патриот и Пикап видеокамеру с...
Доработка клеммы аккумулятора для более плотного охвата
18 апреля
Клемма АКБ не «контачит»? Вот что надо сделать
Читатель «За рулем» нашел способ улучшить...

УАЗы получили улучшенную камеру заднего вида

УАЗ внедрил на Патриот и Пикап видеокамеру с повышенной светочувствительностью

Рекомендуем
Кто сильнее: конь или «уазик»? Не спешите с ответом!

Пресс-служба Ульяновского автомобильного завода сообщила, что предприятие модернизировало камеру заднего вида, устанавливающуюся на модели Патриот и Пикап. Сообщается, что новое устройство дополняет усовершенствованную мультимедийную систему УАЗ Navi, а суть обновления в том, что картинка с камеры теперь станет более четкой.

Обновленная камера вошла в состав мультимедийной системы УАЗ Navi, которую ставят на Патриот и Пикап
Обновленная камера вошла в состав мультимедийной системы УАЗ Navi, которую ставят на Патриот и Пикап
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

По сообщению производителя, новая камера обладает светочувствительностью в 0,01 люкса, что в разы улучшает качество изображения в условиях низкой освещенности. Кроме того, повышено разрешение: теперь оно составляет 720 х 640 пикселей, что повышает четкость и детализацию.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Третий важный параметр, по которому новая камера выигрывает у прежней: угол обзора, расширенный до 135° – это дает больше информации при маневрировании в стесненных условиях. Пресс-служба подчеркивает, что улучшения не сказались на стоимости Патриота и Пикапа с пакетом Limited. Напомним, сейчас УАЗ обновляет свои модели: Патриот и Пикап скоро получат дизель 2.0 мощностью 136 л.с. (320 Нм), а Патриот еще и пройдет рестайлинг.

Источник: УАЗ Сегодня

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
18.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0