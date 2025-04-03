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Самый большой внедорожник УАЗ обновился

УАЗ начал оснащать внедорожник Патриот новой мультимедийной системой

УАЗ начал оснащать внедорожники Патриот и Пикап модернизированной медиасистемой УАЗ Navi. Система получила 4-ядерные центральный и графический процессоры повышенной мощности, увеличенный объем оперативной и встроенной памяти (2 Гб и 32 Гб соответственно), модуль Bluetooth 5.0 и новую версию операционной системы Android 10.0.

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УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

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Из-за этого увеличилась скорость реакций при запуске приложений, улучшилось качество воспроизведения.

Уточняется, что цена обновленной мультимедиа с 7-дюймовым сенсором, навигацией и шестью динамиками в пакете Limited осталась прежней. Стоимость УАЗ Патриот в этом исполнении составляет 2 040 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
Количество просмотров 20
03.04.2025 
Фото:УАЗ
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