Самый большой внедорожник УАЗ обновился
УАЗ начал оснащать внедорожник Патриот новой мультимедийной системой
УАЗ начал оснащать внедорожники Патриот и Пикап модернизированной медиасистемой УАЗ Navi. Система получила 4-ядерные центральный и графический процессоры повышенной мощности, увеличенный объем оперативной и встроенной памяти (2 Гб и 32 Гб соответственно), модуль Bluetooth 5.0 и новую версию операционной системы Android 10.0.
УАЗ Патриот
Из-за этого увеличилась скорость реакций при запуске приложений, улучшилось качество воспроизведения.
Уточняется, что цена обновленной мультимедиа с 7-дюймовым сенсором, навигацией и шестью динамиками в пакете Limited осталась прежней. Стоимость УАЗ Патриот в этом исполнении составляет 2 040 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.
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Источник: «Российская газета»
Фото:УАЗ
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03.04.2025
Фото:УАЗ
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