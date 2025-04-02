Назван точный срок запуска дизельного УАЗа в серию

УАЗ Профи Полуторка с дизелем пойдет в серийное производство уже в апреле

Первым серийным УАЗом с дизельным двигателем станет заднеприводный УАЗ Профи Полуторка, следует из сообщения Заволжского моторного завода, но котором локализуют коробки передач JAC для выпускающихся в Ульяновске пикапов Sollers и отечественных внедорожников.

УАЗ Профи Полуторка со 136-сильным дизелем (также локализованный JAC), 6-ступенчатой МКП и задним приводом начнет сходить с конвейера Ульяновского автозавода уже в апреле текущего года, рассказали на ЗМЗ. Чтобы обеспечить сбоку этих машин, в Заволжье и запустили производство новых механических коробок передач.

На предприятии уточняют, что в серию пошли три модели коробок. Один из вариантов предназначен как раз для заднеприводной уазовской Полуторки.

Остальные пойдут на пикапы Sollers ST6 и ST8 с бензиновыми двигателями и цельнометаллические фургоны Sollers Atlant с дизельным двигателем объемом 1,9 л, дополнив собой гамму агрегатов для Sollers Atlant с движком 2,7 л, а также дизельных Sollers Argo и пикапов Sollers ST6 и ST8. А в дальнейшем подобная 6МКП появится и на дизельном Патриоте – он планируется к запуску в серию в IV квартале 2025 года.

Только что запущенные в серию коробки – это развитие базовой версии, которая стала серийной еще в феврале 2024 года. Общий объем инвестиций группы «Соллерс» в развитие ЗМЗ, включая освоение производства силовых агрегатов, трансмиссий и развитие литейных проектов, с 2023 года составил более 2 млрд рублей.

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Источник: Заволжский моторный завод