Назван точный срок запуска дизельного УАЗа в серию

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УАЗ Профи Полуторка с дизелем пойдет в серийное...

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УАЗ Профи Полуторка с дизелем пойдет в серийное производство уже в апреле

Первым серийным УАЗом с дизельным двигателем станет заднеприводный УАЗ Профи Полуторка, следует из сообщения Заволжского моторного завода, но котором локализуют коробки передач JAC для выпускающихся в Ульяновске пикапов Sollers и отечественных внедорожников.

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УАЗ Профи Полуторка со 136-сильным дизелем (также локализованный JAC), 6-ступенчатой МКП и задним приводом начнет сходить с конвейера Ульяновского автозавода уже в апреле текущего года, рассказали на ЗМЗ. Чтобы обеспечить сбоку этих машин, в Заволжье и запустили производство новых механических коробок передач.

На предприятии уточняют, что в серию пошли три модели коробок. Один из вариантов предназначен как раз для заднеприводной уазовской Полуторки.

Остальные пойдут на пикапы Sollers ST6 и ST8 с бензиновыми двигателями и цельнометаллические фургоны Sollers Atlant с дизельным двигателем объемом 1,9 л, дополнив собой гамму агрегатов для Sollers Atlant с движком 2,7 л, а также дизельных Sollers Argo и пикапов Sollers ST6 и ST8. А в дальнейшем подобная 6МКП появится и на дизельном Патриоте – он планируется к запуску в серию в IV квартале 2025 года.

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Только что запущенные в серию коробки – это развитие базовой версии, которая стала серийной еще в феврале 2024 года. Общий объем инвестиций группы «Соллерс» в развитие ЗМЗ, включая освоение производства силовых агрегатов, трансмиссий и развитие литейных проектов, с 2023 года составил более 2 млрд рублей.

Источник: Заволжский моторный завод

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5
02.04.2025 
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Отзывы о УАЗ Профи (636)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Профи  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Комментарий:
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.
+1