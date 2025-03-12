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Названы сроки начала продаж УАЗа Профи и Патриот с новыми дизелем и коробкой

УАЗ Патриот с новым дизелем и 6-ступенчатой МКП появится в IV квартале 2025 года

Генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин в ходе большого интервью рассказал о сроках появления моделей УАЗ, оснащенных новым дизельным мотором и 6-ступенчатыми механическими коробками передач. Как известно, эти компоненты УАЗ получит ввиду сотрудничества холдинга «Соллерс» с китайским производителем JAC, но и дизель, и коробка локализованы в России, подчеркнул Спирин.

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«Работая над новыми проектами, в первую очередь, мы применяем технические решения по всей модельной линейке брендов Sollers и УАЗ. К примеру, дизельный двигатель в сочетании с шестиступенчатой коробкой передач, производство которых освоено на предприятиях группы "Соллерс" в Елабуге и Заволжье. Этот силовой агрегат устанавливается на грузовики Sollers Argo, пикапы Sollers ST6 и ST8. Эту же связку мотора и трансмиссии мы будем применять в обновленном модельном ряде УАЗ. Первой ее получит коммерческая модель УАЗ Профи, а затем и Патриот. Рассчитываем вывести их на рынок во втором и четвертом кварталах этого года соответственно», – рассказал гендиректор УАЗа.

Важно отметить, что для Патриота появление нового силового агрегата фактически совпадет с рестайлингом – в том же интервью Алексей Спирин подтвердил, что обновленный Патриот будет представлен в конце 2025 года.

По словам Спирина, автомобиль останется полноценным внедорожником, но будет дополнен современными опциями и станет более «адаптированным для комфортной эксплуатации», обновит стиль и сохранит практичность. Помимо мотора и коробки передач, флагман получит новую электромеханическую раздатку, обзаведется светодиодной оптикой, новой системой мультимедиа, обновленными интерьером и экстерьером.

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Гендиректор УАЗа добавил, что в настоящий момент несколько опытных автомобилей с дизелем и новой коробкой проходят испытания, а серийное производство такой версии Патриота планируют начать к концу осени. Цену установят таким образом, чтобы обеспечить дизельной версии 15-20% от всех продаж Патриота. Профи с новым силовым агрегатом появится раньше, во II квартале, и в будущем на дизельные грузовики будет приходиться примерно половина продаж модели.

Источник: Известия

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Иннокентий Кишкурно
Фото:УАЗ
Количество просмотров 66
12.03.2025 
Фото:УАЗ
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