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УАЗ с новым турбодизелем — первые фото и характеристики!

УАЗ начал испытания пикапа с дизелем и механической коробкой передач JAC

Продолжают поступать сведения об испытаниях ульяновских внедорожников с китайскими дизельными двигателями в паре с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач от того же восточного партнера. Спустя буквально пару дней после появления новостей о начале тестирования нового силового агрегата в составе УАЗ Патриот, стало известно о еще одном прототипе – УАЗ Пикап с такими же движком и коробкой.

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Источник, публикующий снимки тестового автомобиля, напоминает, что дизелем и МКП с УАЗом поделился китайский производитель JAC. Дело в том, что JAC сотрудничает с концерном Соллерс, куда входит УАЗ, и данные силовые агрегаты уже применяются на Sollers Argo и Sollers Atlant, переименованные JAC N25/N35 и JAC Sunray.

Однако, как ранее писал «За рулем», отдача уазовского варианта дизеля чуть выше: вместо изначальных 130 л.с. на УАЗах этот мотор будет развивать 136 л.с. Сборка двигателей и механических коробок из китайских деталей ведется в России на заводе ЗМЗ. В будущем ульяновские автомобили должны получить и автоматическую коробку JAC.

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Сейчас УАЗ собирает тестовые образцы с турбодизелями и 6-ступенчатыми МКП и отправляет на испытания. Премьера внедорожника с новым силовым агрегатом запланирована на конец 2025 года – по предварительным данным, первым его получит коммерческая модель, легкий грузовик УАЗ Профи. Примерно в те же сроки (в ноябре 2025 года) должен состояться показ рестайлинговой версии Патриота – новый агрегат флагманская модель получит заодно с обновлением внешности.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9869
16.01.2025 
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