Отечественный внедорожник получил новый двигатель — начались испытания

В Сети появились снимки УАЗ Патриота перед тестированием с новым двигателем

Снимки новой версии внедорожника с дизельным двигателем появились в Сети, ими поделился источник в Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ).

Фотографии были сделаны перед стартом заводских испытаний автомобиля, представители пресс-службы автопроизводителя подтвердили достоверность информации.

УАЗ Патриот

«Команда испытателей приступила к объемной программе тестов новой в линейке модификации УАЗ Патриот», – уточнили в пресс-службе УАЗа.

Дебют модели запланирован на четвертый квартал 2025 года, под капотом внедорожника стоит такой же дизельный мотор, как и у легкого грузовика УАЗ Профи. Это мотор объемом 2,0 л, его производит завод «Соллерс Алабуга». Мощность двигателя на коммерческих автомобилях Sollers Argo составляет 130 л.с. (288 Нм).

УАЗ Патриот

На текущий момент Патриот оснащается безальтернативным двигателем «ЗМЗ-Про» объемом 2,7 л мощностью 150 л.с. (235 Нм), в паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач.

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Источник: iz.ru