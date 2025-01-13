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Отечественный внедорожник получил новый двигатель — начались испытания

В Сети появились снимки УАЗ Патриота перед тестированием с новым двигателем

Снимки новой версии внедорожника с дизельным двигателем появились в Сети, ими поделился источник в Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ).

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Фотографии были сделаны перед стартом заводских испытаний автомобиля, представители пресс-службы автопроизводителя подтвердили достоверность информации.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот
«Команда испытателей приступила к объемной программе тестов новой в линейке модификации УАЗ Патриот», – уточнили в пресс-службе УАЗа.

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Дебют модели запланирован на четвертый квартал 2025 года, под капотом внедорожника стоит такой же дизельный мотор, как и у легкого грузовика УАЗ Профи. Это мотор объемом 2,0 л, его производит завод «Соллерс Алабуга». Мощность двигателя на коммерческих автомобилях Sollers Argo составляет 130 л.с. (288 Нм).

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

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На текущий момент Патриот оснащается безальтернативным двигателем «ЗМЗ-Про» объемом 2,7 л мощностью 150 л.с. (235 Нм), в паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:УАЗ
Количество просмотров 59149
13.01.2025 
Фото:УАЗ
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+11