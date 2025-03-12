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На УАЗе рассказали, когда ждать обновленный Патриот с АКП и новый внедорожник

Алексей Спирин: Обновленный УАЗ Патриот будет представлен уже в конце 2025 года

Выпуск нового семиместного рамного внедорожника начнется в Ульяновске на территории индустриального парка в начале следующего года, сообщил генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин.

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Другие детали он пока не раскрыл. Как уже сообщалось в «За рулем», эта модель разработана специалистами компании «Соллерс» на базе пикапа.

Алексей Спирин также рассказал об обновленной версии УАЗа Патриот, который будет представлен уже в конце этого года. Автомобиль останется полноценным внедорожником, но с современными функциями, лучше приспособленными для комфортной эксплуатации.

Основной акцент сделают на дизайн и практичность, при этом сохранят «генетику» бренда.

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В целом, в компании планируют обновить весь модельный ряд, включая улучшения в компонентах – коробке передач, раздаточной коробке, системах пассивной безопасности, а также в эстетике: светодиодной оптике, элементах интерьера и внешних деталях.

Новый УАЗ Патриот получит электромеханическую раздаточную коробку, светодиодную оптику, новую мультимедийную систему и обновленный интерьер.

До 2022 года в линейке УАЗ Патриот была версия с автоматической коробкой передач, но позже она исчезла из продажи. В будущем планируется появление АКП в модельном ряду УАЗа, и не только на Патриоте, но и в коммерческом Профи.

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Однако процесс этот не быстрый, отметил гендиректор. Подбор трансмиссии, соответствующей техническим характеристикам и компоновке автомобиля, – это лишь половина дела. Требуется еще совместить агрегаты, адаптировать их, протестировать и сертифицировать – это потребует времени.

Сейчас компания сосредоточена на обновлении модельного ряда, а к вопросу автоматической коробки передач вернется позже, после запуска плановых обновлений в 2025 году, уточнил он.

Источник: «Известия»

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Алексеева Елена
Фото:Размик Закарян/URA.RU/ТАСС
12.03.2025 
Фото:Размик Закарян/URA.RU/ТАСС
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+12