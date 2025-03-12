На УАЗе рассказали, когда ждать обновленный Патриот с АКП и новый внедорожник

Алексей Спирин: Обновленный УАЗ Патриот будет представлен уже в конце 2025 года

Выпуск нового семиместного рамного внедорожника начнется в Ульяновске на территории индустриального парка в начале следующего года, сообщил генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин.

Другие детали он пока не раскрыл. Как уже сообщалось в «За рулем», эта модель разработана специалистами компании «Соллерс» на базе пикапа.

Алексей Спирин также рассказал об обновленной версии УАЗа Патриот, который будет представлен уже в конце этого года. Автомобиль останется полноценным внедорожником, но с современными функциями, лучше приспособленными для комфортной эксплуатации.

Основной акцент сделают на дизайн и практичность, при этом сохранят «генетику» бренда.

В целом, в компании планируют обновить весь модельный ряд, включая улучшения в компонентах – коробке передач, раздаточной коробке, системах пассивной безопасности, а также в эстетике: светодиодной оптике, элементах интерьера и внешних деталях.

Новый УАЗ Патриот получит электромеханическую раздаточную коробку, светодиодную оптику, новую мультимедийную систему и обновленный интерьер.

До 2022 года в линейке УАЗ Патриот была версия с автоматической коробкой передач, но позже она исчезла из продажи. В будущем планируется появление АКП в модельном ряду УАЗа, и не только на Патриоте, но и в коммерческом Профи.

Однако процесс этот не быстрый, отметил гендиректор. Подбор трансмиссии, соответствующей техническим характеристикам и компоновке автомобиля, – это лишь половина дела. Требуется еще совместить агрегаты, адаптировать их, протестировать и сертифицировать – это потребует времени.

Сейчас компания сосредоточена на обновлении модельного ряда, а к вопросу автоматической коробки передач вернется позже, после запуска плановых обновлений в 2025 году, уточнил он.

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Источник: «Известия»