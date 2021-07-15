УАЗ Полуторка: 3 вещи, которые бесят - и 2, за которые все прощаешь

За неделю я проехал на УАЗе Профи с большой «будкой» 600 км. Техническая модернизация, случившаяся зимой, пошла машине на пользу. Но еще есть над чем поработать.

В начале года УАЗ Профи получил приставку Полуторка к имени, обзавелся в версии 4х2 двухскатной задней ошиновкой, модернизированными подвеской и рулевым управлением, а также слегка измененным набором опций. И впервые в семействе вышла удлиненная версия. Такую мы и взяли на недельный тест.

1. Расход топлива — на глазок

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Двигатель ЗМЗ Про мощностью 150 л.с. изменений не претерпел. В маршрутном компьютере по-прежнему отсутствует вкладка с расходом топлива, чтобы не расстраивать водителя. Опциональное ГБО заводской установки на удлиненную версию ставится с баллоном на 150 л вместо стандартных ста. Указатель уровня газа — штука грубая. По прикидкам, порожняком или с небольшой нагрузкой при 80 км/ч на трассе можно уложиться в 15 л пропана на 100 км. А это значит, что только на баллоне можно проехать до 1000 км. Неплохо!

Удлиненной версии растянули раму в середине и сзади. Это позволило поставить баллон под газ на 150 л.

Тяги пустой машине хватает. С допустимой тонной с небольшим Профи ожидаемо скисает и начинает мешаться в потоке. Крейсерская скорость — 80–90 км/ч. Быстрее машине становится тяжело и сильно вырастает расход топлива. Основной шум поступает от воющей коробки передач, но в целом в кабине достаточно тихо. С полноприводником удовольствия было бы меньше: раздатка воет вовсю.

2. Нормальное кресло — за доплату

В нишу из-под медиасистемы отлично встает смартфон и работает навигатором.

Список опций немного изменен.

Теперь на Профи нельзя заказать штатную медиасистему с навигацией — не пользовалась спросом.

Центральный замок есть, но без кнопок на ключе, а личинка предусмотрена только в водительской двери.

На тестовой машине стояли противотуманные фары, хотя, если верить прайс-листу, их на заводе ставят только на Профи 4х4 с двухрядной кабиной. Светят они качественно, так что есть смысл докупить и поставить их отдельно.

Пассажирское сиденье двухместное только на бумаге, а в реальности — «полуторное». Но сейчас при необходимости уместиться на нем вдвоем ехать будет удобнее. От водительского сиденья скамейку отделяет подлокотник, и средний пассажир не будет заваливаться и мешать управлению. Правда, подлокотник мешает регулировать кресло и сделал бесполезным подбутыльник на задней стенке кабины.

Сидеть стало удобнее благодаря новому водительскому сиденью и подлокотнику. Руль регулируется по углу наклона и вылету.

Для водителя можно заказать улучшенное кресло от Патриота и Пикапа. У него регулируются высота и вылет поясничного упора. Стоящее приобретение! Оно в пакете с кондиционером, круиз-контролем, обогревами передних сидений и ветрового стекла стоит 65 000 рублей.

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Отдельные опции — цвет металлик (12 500 рублей), блокировка заднего дифференциала (40 900), ГБО (45 000 — 50 000 в зависимости от объема баллона) и обтекатель на крыше (16 900).

3. Постучать, чтобы заработало

Впервые мне достался УАЗ, у которого руль стоит прямо и остался таким после теста!

Забавен глюк подсказчика момента переключения передач в комбинации приборов. На трассе он регулярно требует включить пятую, хотя машина и так едет на ней.

Кузов слишком придвинут к кабине: трос тента быстро протрет краску. А что случается с незащищенным уазовским металлом, всем отлично известно.

Пластик боковых поворотников и кронштейнов зеркал вместо черного цвета выглядит как зимний камуфляж. Посмотрел и увидел такое же явление на других Профи на стоянке дилера. Видимо, он так оригинально выцветает или реагирует на химию автомойки.

А еще на нашей машине некоторые задние лампы периодически включались только после удара по фонарям.

Впрочем, поводы для похвалы тоже есть. Например...

Перегруз? Не вопрос

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Официально в длинный Профи можно грузить около 1100 кг. Но, понятно, далеко не все станут соблюдать заводское предписание. «Будка» располагает: 4,2 м длины, вместимость до 8 европаллет или 16 кубометров. Боковые борта двойные, и их можно откидывать не снимая каркас тента.

Для эксперимента на короткую поездку мы погрузили паллету с сухой смесью весом около 1200 кг. Полуторка поднатужилась, но явного неудовольствия не выказала. Появившиеся задние дисковые тормоза добавили уверенности при замедлении. Большую часть теста машина проехала с частичной нагрузкой в 200–300 кг. Такую УАЗ не чувствует, едет словно пустой.

Фургон самого большого Профи очень вместительный. На фото не заводской вариант, а надстройка от фирмы «Центртранстехмаш».

Двойные задние колеса — правильное решение. С полной нагрузкой одинарные шины проминались даже с повышенным давлением. А в поворотах грузовик становился страшно валким. Теперь ничего этого нет. Машина увереннее стоит на траектории, лучше держит нагрузку, надежнее управляется. Хотя при переобувке придется платить за шесть колес вместо четырех. Но улучшение ездовых характеристик того стоит.

Цена

Техническая модернизация сделала Профи Полуторку интереснее. А еще это самое доступное предложение в сегменте. Модель стартует с 1 075 000 рублей. Длинная версия дороже на 50 тысяч. И даже со всеми опциями она окажется по цене ровней абсолютно пустой ГАЗели Бизнес. Правда, нижегородская машина всё равно остается вчетверо популярнее.

Номинант Гран-при «За рулем»

УАЗ Профи Полуторка — номинант Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021. К участию в конкурсе допускаются только новые модели, которые вышли на российский рынок с 1 июля предыдущего года по 30 июня 2021-го.

Выбирать лучшую технику будут профессионалы — те, кто продает, обслуживает и эксплуатирует эти машины. Церемонию награждения победителей мы проведем в сентябре, на выставке COMTRANS—2021. Регистрация на выставку платная, но с промокодом от «За рулем» CT210025 вы получаете электронный билет бесплатно.

Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2021 — по этой ссылке.