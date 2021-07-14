С одной стороны, газ дешевый, и у нас его полным-полно — грех не пользоваться. С другой — незаметно, чтобы народ спешил переходить на метаны и пропан-бутаны. Видимо, не так всё хорошо, как кажется.

1. Газ дешевле бензина?

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Газ пока что действительно дешевле, хотя цены и ползут вверх. Но вот езда на газовой машине совсем не такая дешевая, как может показаться. Газовую установку мало купить — ее надо узаконить, то есть внести запись в ПТС и в свидетельство о регистрации транспортного средства. А это — беготня, нервы и деньги.

2. Сколько стоит установка ГБО?

Система ГБО сегодня стоит примерно до 40 000 ₽ для четырехцилиндровых двигателей и до 75 000 ₽ для восьмицилиндровых. К этой сумме добавьте тысяч 15–20 за установку и еще несколько тысяч на легализацию ГБО.

Кроме того, газовое оборудование надо обслуживать на определенном сервисе — опрессовка, замена фильтров и т.п.

Поэтому «отбить» потраченные деньги за счет последующей экономии на заправках получится только при очень больших пробегах — например, в режиме такси. Обладатели прожорливых машин также могут рассчитывать на последующую выгоду. А вот среднестатистический дачник на малолитражке с мизерными пробегами не компенсирует своих затрат никогда.

3. Что будет с мотором при переходе на газ?

Любое переоборудование — это насилие над мотором, который разрабатывался для других условий эксплуатации. Так и здесь. Одно дело, когда разработчик ДВС рассчитывал на газовое топливо, и совсем другое, когда разработка используется не по назначению. Именно это и происходит с моторами, вынужденными потреблять газ вместо бензина или дизтоплива. Седла и клапаны могут подгорать, паспортную мощность мотор не выдаст.

4. Гарантия на автомобиль при установке ГБО сохранится?

По многим агрегатам машина лишится гарантии: налицо вмешательство в конструкцию. Потеряете гарантию на мотор, электрику и даже на кузов: топливо — нештатное, в электрику вмешались, а в кузове насверлили отверстий… Да еще и машину перегрузили, кстати говоря. Собственно, именно поэтому на газ переводят, в основном, послегарантийные автомобили.

5. Мотор на газе будет хорошо заводиться?

Как правило, пускаться на газе ДВС очень не любит — обычно это происходит на родном ему топливе. Так что без бензина не обойтись. Это дополнительные расходы.

6. Где заправлять автомобиль с ГБО?

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Газозаправочные станции, конечно же, есть, но их гораздо меньше, чем обычных АЗС. В дальней поездке даже при езде по федеральным трассам лучше заранее выяснить расположение газовых заправок и спланировать места дозаправки. А уж на периферии никакого газа порой может и не быть. Особенно тяжко придется тем, кто перешел на метан. Федеральные программы есть, а вот заправок — крайне мало: 553 штуки на всю страну.

Вы можете самостоятельно узнать, достаточно ли поблизости газовых заправок. Откройте, например, Яндекс.Навигатор, выберите в поиске АЗС и отфильтруйте газовое топливо.

7. Какие еще недостатки есть у ГБО?

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Газ пахнет. Газ обязан пахнуть, потому что в него специально добавляют одоранты — вещества для определения утечки по запаху. Запах будет сопровождать вас во время заправок и еще некоторое время в салоне машины сразу после заправки.

Газ обязан пахнуть, потому что в него специально добавляют одоранты — вещества для определения утечки по запаху. Запах будет сопровождать вас во время заправок и еще некоторое время в салоне машины сразу после заправки. Багажник постоянно занят. Куда девать огромный баллон? В багажник, куда же еще… Чем меньше автомобиль, тем чувствительнее такое соседство: поклажа то и дело переезжает в салон. Есть и еще одна проблема. Кроссоверы, внедорожники, универсалы и хэтчбеки теряют ряд своих преимуществ, так как возможности трансформации салона при установке огромного баллона ограничены.

Тороидальный баллон не спасает: это самообман. Если положить его вместо запаски, то придется ездить без запасного колеса. Да и большой баллон там не уместится — разве что литров на 40. А если имеется лишь углубление под докатку, то никакой тор туда не влезет.

На подземную парковку газовую машину не пустят — это опасно! В гипермаркет еще как-то можно проскочить, если никто не будет придираться, но вот в жилом секторе возмутятся соседи — и правильно сделают. Пропан-бутан любит скапливаться в низинах…

— это опасно! В гипермаркет еще как-то можно проскочить, если никто не будет придираться, но вот в жилом секторе возмутятся соседи — и правильно сделают. Пропан-бутан любит скапливаться в низинах… Тяжело будет продать машину с ГБО. Все покупатели отлично знают, что на газ переходят только при огромных пробегах и нещадной эксплуатации, а значит лучше поискать что-то другое. Снимать ГБО с машины тоже глупо: следы обязательно останутся. К тому же в наши дни это совсем неразумно, поскольку согласно документам автомобиль считается «газовым». Словом, цену при продаже придется снижать очень сильно.

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8. Стоит ли переходить на ГБО?

Да, если пробеги большие, а продавать машину в обозримом будущем вы не планируете. При иных условиях эксплуатации недостатков гораздо больше, чем достоинств такого переоборудования.

Все плюсы и минусы перехода на газобаллонное оборудование рассмотрены тут.

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Фото: depositphotos и «За рулем»