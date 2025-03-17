УАЗ Патриот с дизелем и новой МКП — как он едет?

«Известия»: дизельный УАЗ Патриот ощущается динамичнее бензинового

Стали известны особенности новой модификации внедорожника УАЗ Патриот, оснащенной новым дизелем и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Как сообщил источник, короткая тестовая поездка предсерийного прототипа проходила по территории автозавода в Ульяновске.

Некоторые выводы из тестовой поездки

В салоне почти не чувствуются «дизельные» вибрации – применены более мягкие опоры двигателя.

«Короткая» первая передача дает резкий старт, который больше подходит грузовому Профи – вероятно, у Патриота будет иная прошивка мотора.

На дизельном Патриоте можно без труда тронуться со второй и третьей передачи.

По ощущениям, на разгоне дизельная машина динамичнее бензиновой.

Тросовый привод новой МКП отличается четкостью и легкостью.

На предсерийном экземпляре в салоне отчетливо слышен шум турбины.

Напомним, дизель и МКП перекочевали на Патриот и Профи с грузовика Соллерс Арго (JAC N25/N35), сборка локализована в Заволжье на ЗМЗ (мотор) и в Елабуге (коробка). Дизель (136 л.с., 320 Нм) дополнит в уазовской гамме бензиновый 150-сильный ЗМЗ Про, который на Патриоты и Профи ставят сейчас.

В компании рассчитывают, что продажи дизельной версии составят 15-20% от всех продаж Патриота – цена будет формироваться с учетом выхода на эти показатели. Дизельный Патриот ожидается в IV квартале 2025 года (Профи появится раньше, во II квартале), и одновременно с этим модель получит новую электромеханическую раздатку, рестайлинг, обновление интерьера, светодиодную оптику и новую мультимедиа.

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Источник: Известия, Автопоток