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УАЗ Патриот с дизелем и новой МКП — как он едет?

«Известия»: дизельный УАЗ Патриот ощущается динамичнее бензинового

Стали известны особенности новой модификации внедорожника УАЗ Патриот, оснащенной новым дизелем и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Как сообщил источник, короткая тестовая поездка предсерийного прототипа проходила по территории автозавода в Ульяновске.

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Некоторые выводы из тестовой поездки

  • В салоне почти не чувствуются «дизельные» вибрации – применены более мягкие опоры двигателя.
  • «Короткая» первая передача дает резкий старт, который больше подходит грузовому Профи – вероятно, у Патриота будет иная прошивка мотора.
  • На дизельном Патриоте можно без труда тронуться со второй и третьей передачи.
  • По ощущениям, на разгоне дизельная машина динамичнее бензиновой.
  • Тросовый привод новой МКП отличается четкостью и легкостью.
  • На предсерийном экземпляре в салоне отчетливо слышен шум турбины.

Напомним, дизель и МКП перекочевали на Патриот и Профи с грузовика Соллерс Арго (JAC N25/N35), сборка локализована в Заволжье на ЗМЗ (мотор) и в Елабуге (коробка). Дизель (136 л.с., 320 Нм) дополнит в уазовской гамме бензиновый 150-сильный ЗМЗ Про, который на Патриоты и Профи ставят сейчас.

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В компании рассчитывают, что продажи дизельной версии составят 15-20% от всех продаж Патриота – цена будет формироваться с учетом выхода на эти показатели. Дизельный Патриот ожидается в IV квартале 2025 года (Профи появится раньше, во II квартале), и одновременно с этим модель получит новую электромеханическую раздатку, рестайлинг, обновление интерьера, светодиодную оптику и новую мультимедиа.

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Источник: Известия, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 18
17.03.2025 
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+11