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Новая коробка передач для УАЗов запускается в серию!

В Заволжье стартует производство новых механических коробок передач для УАЗа

Пресс-служба Ульяновского автомобильного завода опубликовала видео с производства новых коробок передач на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ). Эти 6-ступенчатые механические коробки уже устанавливают на грузовички Argo и самую легкую версию фургона Sollers Atlant, а недавно выпущена пилотная партия коробок для дизельных и бензиновых версий пикапов Sollers ST6 и ST8.

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При чем тут внедорожники УАЗ? Дело в том, что следующим шагом будет оснащение таким вариантом трансмиссии моделей Патриот и Профи. По официальным данным, производство коробок конкретно для УАЗов начнется на ЗМЗ уже в текущем году.

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Тестовые экземпляры УАЗов с этими коробками (и с новыми дизельными моторами) сейчас проходят испытания. А вышеупомянутые пикапы Sollers ST6 и ST8 собираются на ульяновском конвейере в одном потоке с отечественными внедорожниками, поэтому внедрение новых агрегатов на сборку не должно занять много времени. Напомним, что ST6 и ST8 – это локализованные модели JAC (как, собственно, и Арго с Атлантом), и дизель в паре с МКП российские машины получат именно ввиду сотрудничества с этим технологическим партнером «Соллерса». Но сборка агрегатов – и для УАЗов, и для Соллерсов – теперь будет российской.

Источник: УАЗ сегодня, Максим Кадаков

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
26.03.2025 
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