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Новый УАЗ Патриот с дизелем и «шестиступкой» попал на видео

Динамику УАЗа Патриот улучшили новый дизельный двигатель и коробка передач

Новый предсерийный УАЗ Патриот с дизельным двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач был снят на видео во время испытаний.

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Хотя внешний вид модели не изменился, по сравнению с бензиновым вариантом с двигателем 2.7, поведение автомобиля на дороге значительно отличается. Об этом рассказали в новом выпуске блога «Соллерс 360» (время с 2:35 по 5:14).

УАЗ Патриот теперь оснащается турбодизельным двигателем объемом 2.0 литра, мощностью 136 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой МКП. Эти агрегаты производятся на заводах Sollers в Елабуге и Заволжье.

Новый двигатель и коробка передач улучшили динамику автомобиля, устранив недостаток пятиступенчатой трансмиссии, а именно неточные переключения передач. Серийное производство Патриота с этим силовым агрегатом начнется в Ульяновске в четвертом квартале 2025 года.

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Помимо обновленных мотора и коробки, внедорожник получит новую оптику и модернизированный интерьер.

Водитель-испытатель отметил, что сочетание дизельного двигателя и новой коробки обеспечивает хорошую тягу и баланс, особенно на низких оборотах.

На УАЗе рассчитывают, что продажи дизельной версии составят 15-20% от всех продаж Патриота.

Источник: Группа СОЛЛЕРС/Официальное сообщество/ВКонтакте

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Алексеева Елена
Фото:сктиншот с видео
Количество просмотров 1313
19.03.2025 
Фото:сктиншот с видео
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+10