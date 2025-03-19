Новый УАЗ Патриот с дизелем и «шестиступкой» попал на видео

Динамику УАЗа Патриот улучшили новый дизельный двигатель и коробка передач

Новый предсерийный УАЗ Патриот с дизельным двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач был снят на видео во время испытаний.

Хотя внешний вид модели не изменился, по сравнению с бензиновым вариантом с двигателем 2.7, поведение автомобиля на дороге значительно отличается. Об этом рассказали в новом выпуске блога «Соллерс 360» (время с 2:35 по 5:14).

УАЗ Патриот теперь оснащается турбодизельным двигателем объемом 2.0 литра, мощностью 136 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой МКП. Эти агрегаты производятся на заводах Sollers в Елабуге и Заволжье.

Новый двигатель и коробка передач улучшили динамику автомобиля, устранив недостаток пятиступенчатой трансмиссии, а именно неточные переключения передач. Серийное производство Патриота с этим силовым агрегатом начнется в Ульяновске в четвертом квартале 2025 года.

Помимо обновленных мотора и коробки, внедорожник получит новую оптику и модернизированный интерьер.

Водитель-испытатель отметил, что сочетание дизельного двигателя и новой коробки обеспечивает хорошую тягу и баланс, особенно на низких оборотах.

На УАЗе рассчитывают, что продажи дизельной версии составят 15-20% от всех продаж Патриота.

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Источник: Группа СОЛЛЕРС/Официальное сообщество/ВКонтакте