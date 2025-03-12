Отечественный внедорожник получит дизель и электромеханическую раздатку

Глава УАЗа Спирин: Цена Профи с дизельным мотором вырастет, но у конкурентов она выше

Рост цен на новые автомобили УАЗ за 2024 год составил всего 6%, это значительно ниже инфляции. Об этом заявил генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин.

Сборка УАЗ Профи

«Безусловно, есть макроэкономика, себестоимость производства, на которую влияют и тарифы на ресурсы, и резко возросшие за последнее время расходы на логистику, сырье, комплектующие. На этом фоне мы стремимся активно сокращать собственные издержки, чтобы не перекладывать эти расходы на потребителя. Могу с уверенностью сказать, что на данный момент УАЗ остается наиболее доступным продуктом в своем сегменте», – объясняет топ-менеджер.

По словам Спирина, в 2025 году на рынок выйдет УАЗ Профи с дизельным мотором, и его цена будет выше бензиновой версии. При этом отечественная модель все равно будет значительно дешевле конкурентов, а функционал компенсируют разницу в цене относительно бензиновой версии примерно за полтора-два года владения, подчеркивает глава автоконцерна.

Также Спирин поделился планами на будущее и рассказал, что внедорожник Патриот тоже получит дизельный мотор, обзаведется новой электромеханической раздаткой, светодиодной оптикой, новой системой мультимедиа и обновленным интерьером. В общем объеме продаж УАЗа Патриот доля модификаций с дизелем составит 15-20%, резюмировал Спирин.

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Источник: iz.ru