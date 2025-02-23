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8 мест, дизель, «легковые» права — конкурента Соболя NN показали на видео

Компания «Соллерс» подготовила обзор на 8-местный минивэн Sollers Atlant

В только что запущенном официальном канале компании «Соллерс» на VK Видео довольно подробно рассказали о минивэне Sollers Atlant. Чтобы сориентироваться: в дебютном ролике канала этот сюжет идет вторым по счету (на 2:45), сразу после репортажа со сборки пикапов ST6 и ST8 на Ульяновском автозаводе. Видео вы найдете в конце этой публикации.

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Понятно, что обзор комплиментарный, но взглянуть на пассажирскую модификацию довольно успешного семейства Атлант, мелькающую в медийном поле гораздо реже, нежели конкурирующий минивэн Соболь NN, все равно интересно.

Если минивэн Соболь NN уже сертифицирован и официально продается по цене от 4 382 000 рублей (данные с официального сайта производителя), то по аналогичному Sollers Atlant информации пока минимум. В видео рассказывается, что пассажирская машина создана на основе шасси с наиболее короткой базой, вариантов коей у Атланта три.

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Отметим, что Атлант получился чуть компактнее Соболя: длина машины составляет 4900 мм, тогда как у Соболя – 5110 мм. Под капотом у Sollers Atlant дизель мощностью 139 л.с., а дизельный мотор газовской машины выдает 149,6 л.с. Но посадочных мест больше у Атланта: при идентичном 5-местном салоне он имеет три кресла в передней части салона против двух у Соболя.

Источник: Соллерс 360

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Иннокентий Кишкурно
23.02.2025 
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