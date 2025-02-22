Сборку новых внедорожников на УАЗе показали на видео

«Соллерс» показал сборку пикапов Sollers ST6 и ST8 на обновленной линии УАЗа

Компания «Соллерс» запустила на платформе VK Видео канал «Соллерс 360», рассказывающий о предприятиях, входящих в периметр объединения. Один из сюжетов первого выпуска посвящен недавно стартовавшему производству пикапов Sollers ST6 и ST8 на Ульяновском автозаводе.

Напомним, это производство полного цикла, но видео сосредоточено именно вокруг сборочных процессов. В ролике показано, что кузова Соллерсов собирают совместно с УАЗами. Под возросшие объемы выпуска сборочную линию удлинили, снабдив поворотными столами.

Стоит отметить, что финальная сборка Sollers ST6 и ST8 идет уже на отдельной производственной линии, смонтированной специально для соллерсовской линейки пикапов. Также в ролике показана «темная комната» – отгороженная зона для камер калибровки кругового обзора.

Напомним, Sollers ST6 и Sollers ST8 – это переименованные китайские JAC T6 и T8. В гамме моторов обеих моделей есть дизель, который скоро начнут ставить и на УАЗы. Обе модели будут оснащены механической коробкой передач и системой полного привода. Базовая цена на Sollers ST8 (фактически – улучшенная версия ST6) составляет 2 820 000 рублей.

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Источник: Соллерс 360