Рама, дизель, понижайка — известна цена нового внедорожника российской сборки

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«Соллерс» опубликовал цены на полноприводные пикапы Sollers ST8 производства УАЗ

Компания «Соллерс» опубликовала цены на рамные полноприводные пикапы Sollers ST8, производство которых стартовало на заводе УАЗ в конце января. Прайс-лист с ценами на новую модель появился на соответствующей странице сайта в разделе «Комплектации и цены».

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Базовая комплектация Optimum для автомобилей с бензиновым турбомотором 2.4 (204 л.с.) оценена в 2 820 000 рублей без учета спецпредложений. В нее входят:

  • зеркала с электрорегулировкой и подогревом
  • дневные ходовые огни
  • противотуманные фары
  • электростеклоподъемники
  • подогрев передних сидений
  • мультимедийная система с Bluetooth и экраном 10,4"
  • 6 динамиков
  • кондиционер
  • 2 подушки безопасности
  • бесключевой доступ и запуск двигателя
  • задний парктроник
  • камера заднего вида
  • круиз-контроль
  • система контроля давления в шинах
  • ABS + EBD
  • ESC
  • защитное покрытие кузова
  • литые диски 18"

В комплектации Luxe с тем же бензиновым мотором автомобиль будет стоить 2 920 000 рублей, а в оснащении появятся:

  • обивка сидений и руля из экокожи
  • задний подлокотник с подстаканниками
  • складывание зеркал
  • передний парктроник
  • камера 360°
  • люк с электроприводом

Те же комплектации, но в сочетании с турбодизелем 2.0 (136 л.с.), будут стоить соответственно 2 920 000 и 3 020 000 рублей. В пару к обоим двигателям полагается 6-ступенчатая механическая коробка передач, все версии оснащены подключаемым полным приводом и раздаточной коробкой с понижающим рядом. Окраска кузова эмалью «металлик» предлагается в качестве опции за 25 тысяч рублей.

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Напомним, Sollers ST8 является лицензионной копией китайского JAC T8. На УАЗе эти машины собирают вместе с более простой версией Sollers ST6. Сварка кабин происходит на новой сварочной линии, окраска – на модернизированной линии окраски. Кабины собирают вместе с кузовами УАЗов, а финальную сборку ведут на собственной линии. Производство рам (а точнее – их сварку из китайских лонжеронов) для Соллерсов планируют локализовать в сентябре 2025 года, пока же они поставляются из Китая.

Источник: Соллерс, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7002
06.02.2025 
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