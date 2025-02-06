Рама, дизель, понижайка — известна цена нового внедорожника российской сборки

«Соллерс» опубликовал цены на полноприводные пикапы Sollers ST8 производства УАЗ

Компания «Соллерс» опубликовала цены на рамные полноприводные пикапы Sollers ST8, производство которых стартовало на заводе УАЗ в конце января. Прайс-лист с ценами на новую модель появился на соответствующей странице сайта в разделе «Комплектации и цены».

Базовая комплектация Optimum для автомобилей с бензиновым турбомотором 2.4 (204 л.с.) оценена в 2 820 000 рублей без учета спецпредложений. В нее входят:

зеркала с электрорегулировкой и подогревом

дневные ходовые огни

противотуманные фары

электростеклоподъемники

подогрев передних сидений

мультимедийная система с Bluetooth и экраном 10,4"

6 динамиков

кондиционер

2 подушки безопасности

бесключевой доступ и запуск двигателя

задний парктроник

камера заднего вида

круиз-контроль

система контроля давления в шинах

ABS + EBD

ESC

защитное покрытие кузова

литые диски 18"

В комплектации Luxe с тем же бензиновым мотором автомобиль будет стоить 2 920 000 рублей, а в оснащении появятся:

обивка сидений и руля из экокожи

задний подлокотник с подстаканниками

складывание зеркал

передний парктроник

камера 360°

люк с электроприводом

Те же комплектации, но в сочетании с турбодизелем 2.0 (136 л.с.), будут стоить соответственно 2 920 000 и 3 020 000 рублей. В пару к обоим двигателям полагается 6-ступенчатая механическая коробка передач, все версии оснащены подключаемым полным приводом и раздаточной коробкой с понижающим рядом. Окраска кузова эмалью «металлик» предлагается в качестве опции за 25 тысяч рублей.

Напомним, Sollers ST8 является лицензионной копией китайского JAC T8. На УАЗе эти машины собирают вместе с более простой версией Sollers ST6. Сварка кабин происходит на новой сварочной линии, окраска – на модернизированной линии окраски. Кабины собирают вместе с кузовами УАЗов, а финальную сборку ведут на собственной линии. Производство рам (а точнее – их сварку из китайских лонжеронов) для Соллерсов планируют локализовать в сентябре 2025 года, пока же они поставляются из Китая.

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Источник: Соллерс, Автопоток