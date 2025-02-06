Рама, дизель, понижайка — известна цена нового внедорожника российской сборки
Компания «Соллерс» опубликовала цены на рамные полноприводные пикапы Sollers ST8, производство которых стартовало на заводе УАЗ в конце января. Прайс-лист с ценами на новую модель появился на соответствующей странице сайта в разделе «Комплектации и цены».
Базовая комплектация Optimum для автомобилей с бензиновым турбомотором 2.4 (204 л.с.) оценена в 2 820 000 рублей без учета спецпредложений. В нее входят:
- зеркала с электрорегулировкой и подогревом
- дневные ходовые огни
- противотуманные фары
- электростеклоподъемники
- подогрев передних сидений
- мультимедийная система с Bluetooth и экраном 10,4"
- 6 динамиков
- кондиционер
- 2 подушки безопасности
- бесключевой доступ и запуск двигателя
- задний парктроник
- камера заднего вида
- круиз-контроль
- система контроля давления в шинах
- ABS + EBD
- ESC
- защитное покрытие кузова
- литые диски 18"
В комплектации Luxe с тем же бензиновым мотором автомобиль будет стоить 2 920 000 рублей, а в оснащении появятся:
- обивка сидений и руля из экокожи
- задний подлокотник с подстаканниками
- складывание зеркал
- передний парктроник
- камера 360°
- люк с электроприводом
Те же комплектации, но в сочетании с турбодизелем 2.0 (136 л.с.), будут стоить соответственно 2 920 000 и 3 020 000 рублей. В пару к обоим двигателям полагается 6-ступенчатая механическая коробка передач, все версии оснащены подключаемым полным приводом и раздаточной коробкой с понижающим рядом. Окраска кузова эмалью «металлик» предлагается в качестве опции за 25 тысяч рублей.
Напомним, Sollers ST8 является лицензионной копией китайского JAC T8. На УАЗе эти машины собирают вместе с более простой версией Sollers ST6. Сварка кабин происходит на новой сварочной линии, окраска – на модернизированной линии окраски. Кабины собирают вместе с кузовами УАЗов, а финальную сборку ведут на собственной линии. Производство рам (а точнее – их сварку из китайских лонжеронов) для Соллерсов планируют локализовать в сентябре 2025 года, пока же они поставляются из Китая.
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