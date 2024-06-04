Коммерческие машины Sollers – их вообще кто-то покупает?

Sollers усиливает влияние на рынке коммерческой техники – продажи выросли на 150%

Стали известны цифры продаж коммерческих автомобилей под маркой Sollers за январь-май 2024 года. Источник сообщает, что всего за пять месяцев дилеры реализовали 5541 машин, что на 150% выше, чем прошлогодний показатель, когда было продано всего 1776 единиц техники.

Отчасти такой рост можно связать с наращиванием самого темпа производства этих машин, сборка которых совсем недавно запустилась на производствах в Елабуге, Ульяновске и Владивостоке. Тем не менее, прогресс действительно внушительный. Один фургон Sollers Atlant, ставший самой продаваемой моделью бренда, разошелся в этом году тиражом 2762 экземпляров.

Sollers Atlant имеет несколько вариантов исполнения

Другая модель, развозной грузовичок Sollers Argo, за тот же период реализован в количестве 777 машин. А пикапы Sollers ST6 купили 912 человек. Напомним, ST6 успел войти в пятерку самых популярных пикапов в России.

Напомним, пикапы выпускают на бывшем заводе Mazda во Владивостоке (ныне – «Соллерс»), Sollers Argo делают в Ульяновске на мощностях УАЗа, а Sollers Atlant – на «Соллерс Алабуга» в Татарстане. Все модели – клоны китайских JAC.