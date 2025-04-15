Новые версии УАЗ сертифицировали в России

Дизельный УАЗ Профи прошел сертификацию в РФ

Ульяновский автомобильный завод сертифицировал в России линейку коммерческих УАЗ Профи в новой модификации с дизельным мотором. Модификация получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Этот документ позволяет начать массовые продажи на авторынке. Автопроизводитель получил соответствующие сертификаты на Профи с дизельным мотором 2.0 мощностью 136 л.с. (320 Нм), он идет в связке с 6-ступенчатой МКП и задним приводом.

УАЗ Профи

Серийный выпуск дизельных Профи стартует в ближайшее время.

На данный момент УАЗ Профи доступен с бензиновым мотором мощностью 150 л.с., 5-ступенчатой МКП, а также с задним или полным приводом.

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Источник: «Известия»