#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Hyundai Casper
15 апреля
Новый компактный кроссовер Hyundai начали продавать в России: цена доступна
В РФ в продаже появились новые кроссоверы...
Минус 600 тыс. рублей: в России подешевели автомобили пяти марок
15 апреля
Минус 600 тыс. рублей: в России подешевели автомобили пяти марок
В России цены на свои автомобили в апреле...
Названа средняя цена подержанного автомобиля у дилеров Петербурга
15 апреля
Названа средняя цена подержанного автомобиля у дилеров Петербурга
Средняя стоимость машины с пробегом у...

Новые версии УАЗ сертифицировали в России

Дизельный УАЗ Профи прошел сертификацию в РФ

Рекомендуем
Haval F7 российского производства после 20 тысяч км пробега

Ульяновский автомобильный завод сертифицировал в России линейку коммерческих УАЗ Профи в новой модификации с дизельным мотором. Модификация получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Этот документ позволяет начать массовые продажи на авторынке. Автопроизводитель получил соответствующие сертификаты на Профи с дизельным мотором 2.0 мощностью 136 л.с. (320 Нм), он идет в связке с 6-ступенчатой МКП и задним приводом.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
УАЗ Профи
УАЗ Профи

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Серийный выпуск дизельных Профи стартует в ближайшее время.

На данный момент УАЗ Профи доступен с бензиновым мотором мощностью 150 л.с., 5-ступенчатой МКП, а также с задним или полным приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России.

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
Количество просмотров 4
15.04.2025 
Фото:УАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ Профи (636)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Профи  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Комментарий:
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.
+1