Новые версии УАЗ сертифицировали в России
Дизельный УАЗ Профи прошел сертификацию в РФ
Ульяновский автомобильный завод сертифицировал в России линейку коммерческих УАЗ Профи в новой модификации с дизельным мотором. Модификация получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Этот документ позволяет начать массовые продажи на авторынке. Автопроизводитель получил соответствующие сертификаты на Профи с дизельным мотором 2.0 мощностью 136 л.с. (320 Нм), он идет в связке с 6-ступенчатой МКП и задним приводом.
УАЗ Профи
Серийный выпуск дизельных Профи стартует в ближайшее время.
На данный момент УАЗ Профи доступен с бензиновым мотором мощностью 150 л.с., 5-ступенчатой МКП, а также с задним или полным приводом.
Ранее «За рулем» сообщал, что составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Известия»
Фото:УАЗ
4
15.04.2025
Фото:УАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о УАЗ Профи (636)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Комментарий:
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.
+1