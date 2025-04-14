УАЗ Патриот и Пикап: свои дизель, раздатка и коробка

УАЗ готовит обновленные модели Патриот и Пикап к концу 2025 года

К концу 2025 года Ульяновский автомобильный завод планирует представить обновленные версии популярных моделей Патриот и Пикап, оснащенные российскими агрегатами, включая дизельный двигатель, коробку передач и раздаточную коробку. Об этом сообщил генеральный директор группы «Соллерс» Николай Соболев. Он отметил, что компания продолжает активную работу над модернизацией своего модельного ряда и разработкой новых перспективных автомобилей.

В ближайшее время на российском рынке также появится новая версия легкого коммерческого автомобиля УАЗ Профи, которая будет оснащена локализованным дизельным двигателем и 6-ступенчатой коробкой передач – в варианте с задним приводом.

Соболев добавил, что эти шаги являются частью стратегии по улучшению производства и укреплению позиций компании на российском рынке.

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Источник: ТАСС