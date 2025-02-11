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Отечественный пикап вошел в топ-5 самых продаваемых на рынке России в 2024 году

Автостат: в России за год на 2% выросли продажи пикапов — в лидерах Toyota

Сегмент пикапов с пробегом на авторынке России в 2024 году вырос на 2% в 2024 году, за этот период россияне приобрели 34,3 тыс. таких подержанных машин. Такой информацией поделились аналитики агентства «Автостат».

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Отмечается, что показатель прошлого года превышает на 2% итоги 2023 года.

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Более четверти этого количества (26%) приходится на японскую марку Toyota. Пикапы данного производителя на вторичном рынке разошлись тиражом в девять тыс. единиц. Практически пятая часть пикапов (19%) принадлежит Mitsubishi (6,5 тыс. шт.). В топ-5 самых популярных брендов в этом сегменте вошли также отечественный УАЗ (4,5 тыс. шт.), Volkswagen (2,3 тыс. шт.) и Great Wall (2,2 тыс. шт.).

Что касается модельного рейтинга, то лидером стал Toyota Hilux, продажи которого в прошлом году составили 7,9 тыс. экземпляров. Второе место занимает Mitsubishi L200 с показателем 6,5 тыс. штук, а третье – УАЗ Пикап (4,5 тыс. шт.). Также в рейтинг вошли Volkswagen Amarok и SsangYong Action Sports (2,3 тыс. и 1,6 тыс. шт. соответственно).

УАЗ Пикап
УАЗ Пикап

Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:УАЗ
Количество просмотров 7
11.02.2025 
Фото:УАЗ
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Отзывы о УАЗ Pickup (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Pickup  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Наконец дождались и Пикап с АКПП. Ждем всей компанией)
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