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Стало известно, сколько стоит УАЗ Патриот североамериканской сборки: вы удивитесь

Цена внедорожника УАЗ Патриот кубинской сборки стартует от 2,4 млн рублей

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Крупноузловая сборка легендарного Патриота, а также его пикап-версии, стартовала на Кубе, ознаменовав собой не только географическое расширение, но и любопытный ценовой парадокс.

Производство организовано совместным предприятием дистрибьютора «Эхо-Экспорт» и кубинской компании EISA. Стоимость локализованного Патриота начинается от 29 000 долларов (около 2,4 млн рублей с учетом налогов).

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот
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Автомобили адаптированы к условиям жаркого климата, и сборка начнется с базовых версий, оснащенных кондиционером. К сентябрю 2025 года завод должен достичь проектной мощности в 500 автомобилей в год, а при полной загрузке — до 1500 единиц.

В планах расширение модельного ряда с добавлением фургонов УАЗ Профи. Информации о выпуске «Буханок» пока нет. Также будет создана сеть официальных сервисных центров и дилерских точек. Учитывая высокую цену и минимальную комплектацию, такие модели могут заинтересовать покупателей, ищущих внедорожник для работы и передвижения по бездорожью в теплых регионах.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:УАЗ
Количество просмотров 16
12.04.2025 
Фото:УАЗ
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+10