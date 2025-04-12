Стало известно, сколько стоит УАЗ Патриот североамериканской сборки: вы удивитесь

Цена внедорожника УАЗ Патриот кубинской сборки стартует от 2,4 млн рублей

Крупноузловая сборка легендарного Патриота, а также его пикап-версии, стартовала на Кубе, ознаменовав собой не только географическое расширение, но и любопытный ценовой парадокс.

Производство организовано совместным предприятием дистрибьютора «Эхо-Экспорт» и кубинской компании EISA. Стоимость локализованного Патриота начинается от 29 000 долларов (около 2,4 млн рублей с учетом налогов).

УАЗ Патриот

Автомобили адаптированы к условиям жаркого климата, и сборка начнется с базовых версий, оснащенных кондиционером. К сентябрю 2025 года завод должен достичь проектной мощности в 500 автомобилей в год, а при полной загрузке — до 1500 единиц.

В планах расширение модельного ряда с добавлением фургонов УАЗ Профи. Информации о выпуске «Буханок» пока нет. Также будет создана сеть официальных сервисных центров и дилерских точек. Учитывая высокую цену и минимальную комплектацию, такие модели могут заинтересовать покупателей, ищущих внедорожник для работы и передвижения по бездорожью в теплых регионах.

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Источник: 32cars