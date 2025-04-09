В России серьезно взялись за качество УАЗов — качество вырастет ощутимо

«Соллерс» инвестирует более 16 млрд рублей в модернизацию производства УАЗ

Российская автомобилестроительная группа «Соллерс» объявила о масштабной программе модернизации Ульяновского автозавода (УАЗ), которая потребует инвестиций в размере более 16 миллиардов рублей в период с 2023 по 2026 год.

Генеральный директор холдинга Николай Соболев подчеркнул, что эти вложения кардинально изменят производственные мощности и, как следствие, качество выпускаемых автомобилей. Речь идёт не просто о косметическом ремонте, а о комплексном обновлении, охватывающем ключевые аспекты производства.

Ключевым направлением станет запуск новой прессовой линии, предназначенной для штамповки кузовов как для пикапов Sollers, так и для внедорожников УАЗ. Это позволит не только увеличить объемы производства, но и существенно повысить точность и качество изготовления кузовных элементов, что напрямую отразится на надежности и долговечности автомобилей.

Одновременно с этим планируется глубокая модернизация окрасочного комплекса, в первую очередь, катафорезной линии. Обновление этой линии гарантирует более качественное и долговечное покрытие, повышая устойчивость автомобилей к воздействию окружающей среды.

«Соллерс» также активно работает над расширением собственного производства компонентов для обеспечения пассивной безопасности автомобилей. В сотрудничестве с китайским партнером, уже летом 2024 года планируется запустить серийное производство подушек безопасности, электронных блоков управления системами безопасности, ремней безопасности и рулевых колес.

Производство будет размещено на площадях УАЗа, а стартовые инвестиции в этот проект составят около 1,5 миллиардов рублей, привлеченных с помощью займа от Фонда развития промышленности (ФРП).

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Источник: ТАСС