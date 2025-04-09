#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Mazda CX-5
9 апреля
В России подешевел добротный японский кроссовер с богатым оснащением
К российским дилерам приехали новые Mazda CX-5...
Названо идеальное время для продажи своего автомобиля
9 апреля
Названо идеальное время для продажи своего автомобиля
Период высокой активности продавцов и...
Россия перестала быть лидером по импорту китайских автомобилей
9 апреля
Россия перестала быть лидером по импорту китайских автомобилей
CAAM: Россия уступила Мексике и ОАЭ лидерство...

В России серьезно взялись за качество УАЗов — качество вырастет ощутимо

«Соллерс» инвестирует более 16 млрд рублей в модернизацию производства УАЗ

Рекомендуем
Надежные бизнес-седаны от 1,3 млн рублей (не Китай!) — 6 лучших

Российская автомобилестроительная группа «Соллерс» объявила о масштабной программе модернизации Ульяновского автозавода (УАЗ), которая потребует инвестиций в размере более 16 миллиардов рублей в период с 2023 по 2026 год.

Генеральный директор холдинга Николай Соболев подчеркнул, что эти вложения кардинально изменят производственные мощности и, как следствие, качество выпускаемых автомобилей. Речь идёт не просто о косметическом ремонте, а о комплексном обновлении, охватывающем ключевые аспекты производства.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Ключевым направлением станет запуск новой прессовой линии, предназначенной для штамповки кузовов как для пикапов Sollers, так и для внедорожников УАЗ. Это позволит не только увеличить объемы производства, но и существенно повысить точность и качество изготовления кузовных элементов, что напрямую отразится на надежности и долговечности автомобилей.

Одновременно с этим планируется глубокая модернизация окрасочного комплекса, в первую очередь, катафорезной линии. Обновление этой линии гарантирует более качественное и долговечное покрытие, повышая устойчивость автомобилей к воздействию окружающей среды.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

«Соллерс» также активно работает над расширением собственного производства компонентов для обеспечения пассивной безопасности автомобилей. В сотрудничестве с китайским партнером, уже летом 2024 года планируется запустить серийное производство подушек безопасности, электронных блоков управления системами безопасности, ремней безопасности и рулевых колес.

Производство будет размещено на площадях УАЗа, а стартовые инвестиции в этот проект составят около 1,5 миллиардов рублей, привлеченных с помощью займа от Фонда развития промышленности (ФРП).

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Количество просмотров 15
09.04.2025 
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1