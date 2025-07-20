Сколько должны служить автомобили Lada

АВТОВАЗ: официальный срок службы автомобилей Lada составляет 8-10 лет

АВТОВАЗ напомнил о сроках эксплуатации автомобилей Lada и условиях, при которых можно достигнуть максимального ресурса.

Так, соблюдая допустимый температурный диапазон (от −40 до +45 °C) и следуя базовым правилам эксплуатации, Lada Vesta может прослужить минимум 8 лет или 120 000 км пробега.

Аналогичные показатели предусмотрены для большинства моделей бренда, за исключением Lada Largus, для которой срок службы увеличивается до 10 лет или 160 000 км. Важно отметить, что фактический срок эксплуатации зависит от нескольких факторов, включая качество обслуживания, условия использования и стиль вождения.

Все новые автомобили Lada идут с заводской гарантией:

3 года или 100 000 км – для переднеприводных моделей;

2 года без ограничения пробега – для Lada Niva Travel;

2 года или 50 000 км – для Lada Niva Legend.

Кроме того, на все модели распространяется гарантия 6 лет от сквозной коррозии кузова.

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Источник: «Российская газета»