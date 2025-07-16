Аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели: называем цены

Бренд Jetta сделал кроссоверы VS5 и VS7 на 300 тыс. рублей доступнее

Китайский автопроизводитель Jetta, который начал свою деятельность на российском рынке ровно год назад, снизил цену своих кроссоверов на 300 тысяч рублей благодаря «прямой выгоде».

Стоимость автомобилей при этом осталась неизменной. Скидка доступна как для паркетника VS5, так и для его удлиненной версии VS7.

Прямая выгода в размере 300 тысяч рублей предлагается при покупке любой комплектации кроссоверов Jetta VS5 и VS7 в России. Модель VS5 доступна в четырех версиях 2023 года и также в четырех исполнениях 2022 года, а VS7 предлагается в четырех исполнениях 2023 года и двух версиях 2024 года.

Jetta VS5

Стоимость Jetta VS5 и VS7 с учетом прямой выгоды выглядит следующим образом:

Jetta VS5 2023 года – от 2 652 000 до 2 852 000 рублей;

Jetta VS5 2024 года – от 2 700 000 до 3 050 000 рублей;

Jetta VS7 2023 года – от 2 917 000 до 3 079 000 рублей;

Jetta VS7 2024 года – от 3 067 000 до 3 229 000 рублей.

Бренд Jetta был учрежден в 2019 году совместными усилиями немецкой компании Volkswagen и китайского партнера FAW, а сборка автомобилей осуществляется на совместном заводе FAW-Volkswagen в Чэнду, Китай.

Jetta VS7

Jetta VS5 и VS7 заимствовали большинство технических решений от концерна Volkswagen, включая платформу MQB. К примеру, VS5 является аналогом Volkswagen Taos или Skoda Karoq, а модель VS7, являющаяся «растянутой» версией, по сути, является аналогом Skoda Kodiaq с увеличенной на 100 мм колесной базой (до 2730 мм).

Обе версии оснащаются бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. объемом 1.4 литра, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией от Aisin. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд Aion появится в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Автоновости дня»