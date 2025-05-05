Скидки достигают 800 тысяч рублей: в России рекордно подешевел добротный кроссовер

Дилер «Рольф» распродает кроссоверы Jetta VS7 со скидкой до 800 тысяч рублей

Дилеры начали распродажу кроссоверов Jetta VS7 2024 года выпуска. В предтоповом исполнении Glory автомобиль можно приобрести за 2,317 млн рублей, что на 800 тыс. рублей меньше его первоначальной цены в 3,117 млн рублей.

Скидка предоставляется дилером «Рольф», который предлагает 650 тыс. рублей за кредит, 120 тыс. за trade-in и 30 тыс. за каско. В этом же салоне доступна топовая версия Ultimate со скидкой 800 тысяч – ее цена составляет 2,479 млн рублей вместо 3,279 млн рублей.

Jetta VS7

Другие дилеры также предлагают значительные скидки: «Авто Премиум» в Санкт-Петербурге – 874 тыс. рублей, «Техинком» – 810 тыс. рублей.

В официальном прайс-листе максимальная скидка за кредит и trade-in указана в размере 300 тыс. рублей. Напомним, что Jetta VS7 комплектуется 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, с передним приводом.

Интерьер Jetta VS7

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

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Источник: Auto.ru