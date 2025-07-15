Новый автомобильный бренд Aion появится в России

Компания GAC планирует вывести на российский рынок бренд электрокаров Aion

GAC планирует вывести на российский рынок свой суббренд Aion, сообщили в компании.

Хотя точные сроки выхода Aion в Россию пока не известны, отметим, что данный суббренд уже начинает развиваться на европейских рынках.

В Китае под маркой Aion реализуются электрические автомобили. На данном этапе в России можно приобрести эти машины через схему параллельного импорта. На площадках объявлений доступны модели Aion S, Aion Y, Aion LX, а также спортивное авто Aion Hyptec SSR.

Суббренд Aion был основан в 2018 году, и его дебютным автомобилем стал седан Aion S, который вышел на китайский рынок в 2019 году, после чего последовал кроссовер Aion LX.

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Источник: Autonews