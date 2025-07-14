В России вырастут госпошлины на выдачу документов водителям

Комитет ГД РФ по налогам одобрил рост госпошлин на выдачу документов водителям

Комитет Государственной дДумы РФ по бюджету и налогам дал согласие на повышение государственных пошлин, касающихся выдачи документов водителям. 15 июля законопроект будет представлен на пленарной сессии Думы.

Законодатели намерены повысить пошлины за оформление паспорта транспортного средства с 800 рублей до 1,2 тыс. рублей, а за внесение изменений в этот паспорт – с 350 рублей до 525 рублей.

Сумма за получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) увеличится с 500 рублей до 1,5 тыс. рублей для бумажного варианта и до 4,5 тыс. рублей для пластикового. Плата за российские водительские права вырастет до 4 тыс. рублей для пластиковой версии и до 6 тыс. рублей для документов нового поколения.

Также пошлина на международные водительские права удвоится – с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей. За получение автомобильных номерных знаков водителям предстоит заплатить 3 тыс. рублей вместо 2 тыс., а стоимость госзнаков для мотоциклов и прицепов вырастет с 1,5 тыс. рублей до 2,25 тыс. рублей.

Кроме того, предполагается увеличение пошлин на выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности после введения в конструкцию изменений, а также на разрешение на эти изменения.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

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Источник: РИА Новости