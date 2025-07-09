Налог на старые машины хотят поднять

РОАД: владельцам авто старше 15 лет грозит увеличение транспортного налога

В ходе пресс-конференции ассоциации «Российские автомобильные дилеры» была освещена тема устаревания автопарка страны.

Одной из мер по стимулированию обновления было предложено повышение транспортного налога для тех автовладельцев, чьи машины старше 15 лет. Уточняется, что законопроект уже находится в разработке, он проходит согласование у юристов.

В РОАД считают, что весь жизненный путь каждого автомобиля должен отслеживаться с момента схода с конвейера до утилизации. Помочь россиянам в стимулировании обновления автомобиля должно государство посредством программы утилизации.

По разрабатываемому РОАД законопроекту, авто возрастом от 15 лет должны облагаться повышенным транспортным налогом и проходить техосмотр два раза в год.

По информации РОАД, средний возраст автомобиля в России равен 16 годам, а более 39,75 млн авто из общего количества свыше 55 млн уже старше 10 лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Belgee установила новый недельный рекорд продаж в РФ.

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Источник: Autonews