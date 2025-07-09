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Налог на старые машины хотят поднять

РОАД: владельцам авто старше 15 лет грозит увеличение транспортного налога

В ходе пресс-конференции ассоциации «Российские автомобильные дилеры» была освещена тема устаревания автопарка страны.

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Одной из мер по стимулированию обновления было предложено повышение транспортного налога для тех автовладельцев, чьи машины старше 15 лет. Уточняется, что законопроект уже находится в разработке, он проходит согласование у юристов.

В РОАД считают, что весь жизненный путь каждого автомобиля должен отслеживаться с момента схода с конвейера до утилизации. Помочь россиянам в стимулировании обновления автомобиля должно государство посредством программы утилизации.

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По разрабатываемому РОАД законопроекту, авто возрастом от 15 лет должны облагаться повышенным транспортным налогом и проходить техосмотр два раза в год.

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По информации РОАД, средний возраст автомобиля в России равен 16 годам, а более 39,75 млн авто из общего количества свыше 55 млн уже старше 10 лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Belgee установила новый недельный рекорд продаж в РФ.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
09.07.2025 
Фото:Unsplash
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