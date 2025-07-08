Российский автопарк стареет на глазах: как исправить ситуацию

РОАД: доля автомобилей старше 10 лет в России превысила 70%

Доля легковых машин старше 10 лет в российском парке составляет сейчас 72%, сообщил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По его словам, при нынешних темпах продаж новых машин через пять лет уже 80% парка составят модели старше 10 лет, а 50% авто будет старше 20 лет.

Чтобы переломить этот тренд, необходимо, чтобы в РФ ежегодно продавалось не менее 3 млн новых автомобилей, полагает Подщеколдин. Это должна быть цель на уровне государства, отмечает он.

По данным РОАД, средний возраст автомобиля в РФ сейчас равен 16,5 года. Подщеколдин считает, что приоритетом должна стать сборка легковых машин в стране, а не импорт.

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Источник: «Известия»