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Президент РОАД: Почему иностранные производители не торопятся собирать машины в России

Алексей Подщеколдин рассказал, как надо снижать цены на автомобили

Седан Лада Веста в топовой комплектации Techno'24 по прайсу завода стоит 1 790 900 рублей. Для сравнения, ввозимый в Россию из Китая Changan Alsvin в топовой версии DLX стоит практически столько же – 1 799 900 рублей.

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Почему выпускаемые в нашей стране автомобили отечественных марок порой близки по ценам с ввозимыми иномарками при схожих характеристиках и уровне оснащения? Что нужно сделать, чтобы люди могли приобрести автомобили по приемлемым ценам и чтобы дилеры не разорялись?

Об этом Максиму Кадакову – главному редактору «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

— Утилизационный сбор будет повышен с 1 октября. По этому поводу мы уже написали несколько писем в правительство и планируем обсудить эту ситуацию с китайскими партнерами. Цель утилизационного сбора — защитить отечественного производителя, это понятно, но с учетом того, что емкость рынка составляет 1,5 миллиона автомобилей, а производят у нас не более 600 тысяч, ввозить автомобили все равно приходится.

Меры, которые правительство предпринимает сейчас, – это латание дырок. А беда в том, что нет настоящей детально прописанной стратегии развития. Та, что есть сейчас, не работает.

Говорят, производителям нужно собирать автомобили здесь, но спрашивается: из чего? Где компоненты, как наращивать локализацию?

Идея верна, но реализация, как всегда, хромает. Сначала нужно было создать компонентную базу, а потом организовывать производство машин. Ведь как было в Китае? Сначала зашли Bosch и другие западные компании, а потом стали собирать автомобили.

Нужен детальный анализ, чтобы понять, каких компонентов не хватает для производства и как нарастить локализацию.

Алексей Подщеколдин: Утильсбор повысят, но авто не подорожают

Что я имею в виду? Например, хочу сделать такой проект. Разобрать средний автомобиль и детально, по группам компонентов, посмотреть, каких не хватает, что мы из этого завозим. А ведь в машине порядка 30 тысяч деталей! Сколько, к примеру, рулей мы производим? И если рынку нужно 2 млн автомобилей, сколько рулей может быть произведено? Вряд ли все 2 млн! То есть, нужно выяснить, производство каких деталей нужно наладить. Думаю, досконально этого никто не знает. Нужна реально работающая стратегия.

Мы, дилеры, ведь тоже заинтересованы в том, чтобы покупатели могли приобретать автомобили по приемлемым ценам.

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Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 11
20.08.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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