Почему не отменяют транспортный налог?

Петр Шкуматов: Сборы от транспортного налога в 10 раз меньше расходов на дороги

Сколько лет уже говорят об отмене транспортного налога – но его не отменяют. Почему?

Всего в России собирается транспортного налога примерно на 200 млрд рублей в год. В расчете на один эксплуатируемый автомобиль (активный парк транспорта в нашей стране составляет около 44 млн средств) это примерно 5 тысяч рублей с каждого – в год. Много это или мало? Хватает ли транспортного налога на ремонт и содержание дорог? Для этого надо понять, сколько нужно собирать.

Памятка для расчета транспортного налога

Сколько нужно денег на дороги

В 2022 году министр транспорта сказал, что объем дорожных фондов в 2022 году составил 2,9 трлн рублей. Из них триллион рублей был направлен на федеральную дорожную сеть, а 1,9 трлн рублей – на региональные и муниципальные дороги. Всего же в стране примерно 1 млн км дорог с твердым покрытием, почти 95% из них являются региональными или муниципальными.

Расходуются эти деньги и на содержание дорог (например, обработку реагентом в зимний период, чистку от снега), и на ремонт, в том числе капитальный. Как видим, денег на содержание дорог в расчете на 1 км не так уж и много, даже несмотря на колоссальный размер общей суммы дорожных фондов.

Денег хватает?

Транспортный налог является сугубо региональным, поэтому надо сравнивать поступления от автомобилистов (в виде налогов) с расходами на содержание региональных и муниципальных дорог. И оказывается, что собирается денег от транспортного налога практически в 10 раз меньше, чем расходуется на дороги!

Но помимо транспортного налога в дорожные фонды поступают еще и акцизы на топливо, давайте учтем и их: в среднем в цене 1 литра топлива 10 рублей акциза, если умножить на общее потребление бензина и дизеля в стране, получится около 1,4 трлн рублей в год. Из них на федеральные дороги уходит 25% (350 млрд рублей), а на региональные – 75% (1,05 трлн рублей).

Итого: если сложить 1,05 трлн акциза и 0,2 трлн транспортного налога, получим 1,25 трлн рублей сборов с автовладельцев на региональные дороги. Ровно две трети от расходов регионов на дороги. Всё равно не хватает трети!

Как выкручиваются регионы

Кто же закрывает дыру в региональных дорожных фондах? Конечно, федеральный бюджет. Все недостающие средства по разным механизмам доходят до регионов, и дороги они содержат в более-менее приличном состоянии. Но главное вы поняли: поступлений от автомобилистов недостаточно, чтобы содержать и развивать дорожную сеть .

В такой ситуации очевидно, что транспортный налог не будут отменять. Назревает другой вопрос: не будут ли его повышать? Или когда будут повышать? И насколько?

Предположим, что с помощью транспортного налога захотят закрыть дефицит региональных дорожных фондов полностью – это плюс 650 млрд рублей в год. Тогда налог надо будет поднять более чем в четыре раза. И тогда вместо сегодняшних 5000 рублей в год с автомобиля, в среднем, платить надо будет 20 000!

Конечно, вряд ли стоит ожидать повышения транспортного налога в ближайшей перспективе, но его отмена, в условиях дефицитного дорожного фонда, абсолютно и решительно невозможна.

Другие варианты

Есть ли другие выходы? Да, можно тратить на содержание и ремонт дорог меньше. Это значит, что нужно строить и ремонтировать дороги так, чтобы они не разваливались на следующий год.

Необходимо применение современных технологий по содержанию дорог, которые позволяют снизить затраты на квадратный метр покрытия чуть ли не в два раза по сравнению с классическими технологиями из прошлого века.

Важно бережное отношение к дорогам, которое позволяет продлить срок службы покрытия в несколько раз.

Нужны бетонные дороги, которые в нашем климате долговечнее, надежнее и сейчас даже дешевле, чем асфальт.

Такой подход гораздо эффективнее, чем просто повышение налоговой нагрузки на автомобилистов, которая и так уже высока. Но, быть может, такой путь не всем интересен?

Какие меры применяют к тем, кто не заплатил транспортный налог, рассказано тут