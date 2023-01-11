Правила уплаты транспортного налога изменились: вот что надо знать — журнал За рулем

Правила уплаты транспортного налога изменились: вот что надо знать

С 1 января в силу вступили изменения в налогообложении.

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Адвокат Кирилл Данилов рассказал, что с этого года транспортный налог можно уплачивать вместе с другими платежами на единый налоговый счет (ЕНС). Поступившие средства налоговый орган самостоятельно будет распределять в счет уплаты разных налогов и страховых взносов.

Адвокат также напомнил, что в 2023 году отменены повышающие коэффициенты налога для многих автомобилей.

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Так, по новым правилам, для легковых машин за 10–15 млн рублей, которые не старше десяти лет, и для авто дороже 15 млн рублей и не старше 20 лет повышающий коэффициент, равный 3, остался. А вот для авто стоимостью 3–5 млн рублей и не старше 3 лет, а также за 5–10 млн рублей и не старше 5 лет повышающие коэффициенты отменены.

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Источник: Прайм

Фото: depositphotos.com

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