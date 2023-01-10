Купил нового «китайца» и часто вспоминал старый Touareg

Haval Dargo подкупает динамикой, хорошей проходимостью и просторным салоном. Но у владельцев есть и обоснованные претензии к этому кроссоверу.

Сколько «проживет» внешний лоск?

Первое, что привлекает внимание будущих владельцев «Большой собаки», — ее эффектная брутальная внешность. Многие отмечают, что Haval Dargo похож на Гелендваген.

«Дизайн очень радует, эта квадратность по сравнению с зализанными однотипными тачками — как глоток свежего воздуха», — выражает общее мнение Андрей из Москвы.

«Двери тяжелые, мягко и солидно звучат при закрывании… Открываются широко, не цепляешься за проемы при входе/выходе. Везде на стойках есть поручни для удобства посадки/высадки», — добавляет Руслан из Уфы.

А вот качество и «живучесть» многих деталей экстерьера вызывает сомнения.

«В экстерьере автомобиля много черного глянцевого пластика, который с течением времени явно станет непрезентабельно выглядеть. В частности, из него сделаны решетка радиатора и окантовка фар. Они первыми пострадают от пескоструя. Почему бы не сделать их из матового пластика, как бампер. Фары я обклеил защитной полиуретановой пленкой. Думаю, как защитить этот глянцевый пластик», — делится сомнениями владелец с ником Arit1981 из Курска.

Салон: честный пятиместный

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Внутри очень просторно. Владельцы утверждают, что для ног пассажиров предусмотрено больше 70 см. Комфортно будет даже среднему пассажиру, благо тоннеля на полу нет.

Много мест для хранения вещей. Единственное «но» — не всем нравится жесткая фиксация сиденья.

«Задний ряд просторный, посередине можно откинуть из спинки подлокотник, если едут двое. Есть отдельные дефлекторы „печки“ и два порта для зарядки гаджетов. Диванчик удобный, плотный и в меру рельефный, потолок высокий, три подголовника есть. Спинка фиксированная, наклон изменить нельзя, но положение выбрано удачно… В спинках передних кресел есть карманы, не сильно объемные, но положить что-то плоское — журнал, планшет или свернутую сумку-шоппер — вполне можно», — пишет Руслан из Уфы.

«Второй ряд — очень удобный. Моя 84-летняя бабушка не сильно устала от дороги», — подтверждает Artpus из Красноярска.

На втором ряду просторно даже рослым пассажирам. И комфортно — есть обогрев сидений, верхние дефлекторы, два USB-порта, индивидуальная подсветка.

Водителю удобно?

«Сиденья удобные — за 5200 км ничего не затекло», — пишет владелец с ником Artpus из Красноярска.

«Комфортное сиденье из качественной кожи и замши с вентиляцией и массажем — приятно садиться. Проекция скорости, знаков, круиза и навигатора на стекло», — согласен владелец с ником WeirdBug из Санкт-Петербурга.

«…При всех маневрах водительское сиденье держало хорошо. Кресло с электрорегулировками, есть память на трех водителей. После выключения зажигания кресло отодвигается назад, чтобы удобнее было вылезать. Руль имеет регулировку и по высоте, и по вылету, но диапазон перемещения небольшой. На горизонтальных спицах огромные крестовины управления, но при всей функциональной навороченности машины руль совершенно непримечательный — тонкий в сечении, без приливов под хват. Хорошо хоть кожей обтянут», — делится впечатлениями Руслан из Уфы.

«Обзор из салона нормальный, хотя сначала кажется, что капот расположен слишком высоко. Продавец сказал, что при проезде сложных препятствий лучше в камеру смотреть», — добавляет Игорь из Иркутской области.

«Очень понравилась сборка, ничего не болтается и не скрипит», — добавляет владелец с ником serhio36rus из Воронежа.

Интерьер выглядит привлекательно. И собран добротно.

Продолжение — на следующей странице.