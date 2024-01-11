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Что будет, если не заплатить транспортный налог
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Что будет, если не заплатить транспортный налог
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Что будет, если не заплатить транспортный налог

Эксперт напомнил, как поступают с теми, кто не платит транспортный налог

Транспортный налог платится ежегодно до 1 декабря включительно. То есть, до 1 декабря 2023 года все собственники транспортных средств обязаны были оплатить транспортный налог за 2022 год.

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Уже со 2 декабря неплательщикам начинают начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день неуплаты. В Москве в среднем транспортный налог составляет около 8000 рублей. Соответственно, за месяц пени «накапает» примерно 123,73 рубля.

Александр Шумский, автоюрист:

Если водитель просто забыл оплатить (неумышленно), он получит штраф в размере 20% от суммы налога. Но если он умышленно скрывался от уплаты – штраф может составить до 40% от суммы налога.

Пени будут начисляться до 1 марта 2024 года, после чего ФНС направит должнику требование об уплате, которое обязательно исполнить в течение 8 дней после получения, иначе налоговая будет взыскивать долг через суд и приставов.

Тут возможен большой набор мер к должнику:

  • арест на имущество, денежные средства, ценные бумаги;
  • временные ограничения на выезд за рубеж;
  • ограничение права управления транспортными средствами;
  • запреты на регистрационные действия и т.д.

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Уже много лет власти обсуждают отмену транспортного налога, ведь он и так включен акцизами на топливо: сколько проехал, столько и заплатил. Но пока решили не отказываться от возможности взыскать с автовладельцев двойную плату.

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:За Рулем«За рулем»
11.01.2024
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