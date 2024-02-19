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Машина сломана и давно на приколе. Значит, налог можно не платить?

Депутат рассказал, можно ли не платить налог за неиспользуемые машины

Транспортный налог за неиспользуемые машины все равно нужно платить. Даже если транспортные средства неисправны и долгое время не используются в хозяйственной деятельности.

«То есть обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от регистрации транспортного средства, а не от фактического его использования», – отмечает Алексей Говырин, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.
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Если транспортное средство числится за частным лицом или организацией и не снято с учета в ГИБДД, за него обязаны уплачивать налог.

Депутат подчеркнул важность официальной утилизации транспортного средства в случае его полного износа. Утилизацию можно провести в обычном пункте приема металла, где выдают соответствующую справку, или в специализированном пункте утилизации.

Сэкономить на частном ввозе авто больше не получится

Депутат также отметил, что прекращение регистрации производится из-за утраты ТС (например, утопления в водоеме) или из-за решения разобрать и продать на запчасти, но не для использования. В противном случае компании придется продолжать уплачивать налоги. Если организация с госучастием, у органов финконтроля, скорее всего, не снятый с учета автомобиль, который долго находится в бездействии, вызовет претензии из-за неэффективного расходования средств.

На парковке кто-то помял ваши машину и уехал, как автовладельцу грамотно поступить в этом случае, объясняет юрист.

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Источник: РИА Новости

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Виталий Невар/ТАСС
Количество просмотров 2
19.02.2024
Фото:Виталий Невар/ТАСС
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