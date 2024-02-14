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Кто-то помял вашу машину и уехал? Юрист Сергей Смирнов объяснил, что делать

Юрист Смирнов запустил инструкцию, как оформить ДТП, если виновник скрылся

В редакцию «За рулем» обратился читатель Григорий (Московская обл.):

В Москве на парковке мне помяли машину (крыло) и уехали. Я нашел видео с камеры и вычислил номера машины и кому она принадлежит. Написал заявление в ГИБДД, передал все записи и информацию. Но уже месяц мне никто не пишет и не звонит. А всего-то нужно, чтобы подтвердили для страховой, что не я виноват (хотя это по камерам очевидно), и та компенсировала ущерб. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить.

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

По вашему заявлению сотрудники ГИБДД обязаны начать административное расследование. В рамках возбужденного дела необходимо установить обстоятельства происшествия, зафиксировать повреждения участвовавших в столкновении транспортных средств, выявить участников происшествия. Во время расследования сотрудники ГИБДД выясняют и устанавливают личность водителя, скрывшегося с места аварии.

Законом установлен срок проведения такого расследования – два месяца при отсутствии пострадавших. Если в ДТП есть пострадавшие, то срок расследования составляет один год.

Так как вашей вины в столкновении нет, вас должны признать потерпевшим. Как потерпевший вы имеете право знакомиться с материалами дела, давать объяснения по факту аварии, представлять доказательства и пользоваться юридической помощью.

При этом дело должно быть рассмотрено с вашим участием. Рекомендую обратиться в подразделение ГИБДД, находящееся по месту дорожно-транспортного происшествия, в отдел дознания, и попросить ознакомиться с материалами дела.

Напомню, что водителя, скрывшегося с места ДТП, ждет достаточно серьезное наказание – лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. Так как дела, где в качестве наказания предусмотрено лишение права управления или административный арест, рассматриваются судом, вам нужно дождаться, пока дело из ГИБДД направят в суд и будет вынесено постановление о привлечении к административной ответственности виновника.

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Даже продажа не спасет: есть случаи, когда конфискация машины неизбежна

Только после этого вы, получив копию постановления, сможете обратиться в страховую компанию за выплатой страхового возмещения по ОСАГО.

Если же выяснится, что у скрывшегося водителя нет полиса автогражданки, то требование о возмещении ущерба придется предъявить непосредственно виновнику.

Для того чтобы определить размер ущерба, вам следует или обратиться к независимому эксперту для расчета стоимости восстановительного ремонта, или подтвердить реальные затраты на ремонт автомобиля (заказ-наряды из автосервиса).

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 2
14.02.2024
Фото:Unsplash и «За рулем»
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