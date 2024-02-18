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Сэкономить на частном ввозе авто больше не получится

Юрист Соловьев объяснил, почему частный ввоз авто потеряет смысл с 1 апреля

С 1 апреля будут внесены изменения в порядок расчета платежей за автомобили, ввозимые из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Сейчас граждане и юридические лица, ввозящие автомобили из союза, для снижения таможенных платежей часто осуществляют растаможку за пределами России, особенно это касается автомобилей, произведенных в Южной Корее и Японии.

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«Это привело к неравноправной ситуации между добросовестными компаниями и гражданами, уплачивающими таможенные сборы в полном объеме, и теми, кто использует схемы снижения таможенной стоимости автомобилей», - пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

С 1 апреля все недоплаченные налоги и сборы, возникшие из-за снижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых из ЕАЭС, будут учтены в утильсборе.

Ввозу автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС, поставили преграду

Это позволит предотвратить ситуации, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах союза, получают неправомерные преимущества перед автовладельцами, растаможившими автомобили в России и уплатившими все налоги и сборы. Все будут платить одинаково, и этот канал поступления автомобилей просто станет никому не интересен – сэкономить не получится.

Юрист также обращает внимание, что это поможет пресечь поставки автомобилей из Китая в непредназначенных для наших условий комплектациях. А электрокары теперь можно будет растаможить только в России.

Кроме того, поскольку иномарки таким образов ввозили по заниженной таможенной стоимости, бюджет недополучал налоги и пошлины, и этот пробел будет ликвидирован. Теперь эксперты гадают, будет ли таможня разбираться в прежних поставках, изучать ранее ввезенные автомобили и требовать от их нынешних владельцев доплатить «недоимку».

Источник: Прайм

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
18.02.2024
Фото:Depositphotos
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