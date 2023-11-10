Минпромторг выразил готовность консультировать граждан по новым правилам утильсбора

Минпромторг: утильсбор при ввозе авто для физлица взимается по полной ставке

Утилизационный сбор на импортируемые в РФ автомобили физлицом для личного использовании с привлечением третьих лиц и организаций-посредников, должен уплачиваться по полной ставке. Такое разъяснение Минпромторга обнародовала сегодня пресс-служба ведомства.

В Минпромторге особо подчеркнули, что физические лица, ввозящие в РФ автомобили с территории стран ЕАЭС, могут зарегистрировать машину только в случае оплаты утильсбора по полной ставке в соответствии с действующим законодательством.

«Схемы импорта в Россию с привлечением третьих лиц и организаций-посредников, которые оказывают услуги по растаможиванию автомобилей на территории стран ЕАЭС и предлагают экономию за счет манипуляций с налоговыми, таможенными и иными обязательствами, не подпадают под правила ввоза с применением льготной ставки утильсбора», — уточнили в ведомстве.

Согласно постановлению Правительства РФ №1722, у граждан есть возможность оплаты утильсбора по льготной ставке, если они самостоятельно ввозят иномарку для личных нужд с соблюдением норм налогового и таможенного законодательств. В этом случае размер сбора для физлиц составит 3,4 тыс. рублей за новые машины до трех лет, и 5,2 тысяч рублей за машины с пробегом старше 3 лет.

Что касается автомобилей, которые физлица ввезли для последующей их перепродажи в течение года после ввоза, то при условии уплаты утилизационного сбора по льготной ставке, во время его перепродажи в течение 12 месяцев покупатель должен доплатить корректную сумму утилизационного сбора до полной ставки, разъяснили в Минпромторге.

Уплата утилизационного сбора по полной ставке установлена в отношении автомобилей, импортированных на территорию ЕАЭС юридическими лицами и в дальнейшем ввезенных в РФ физическими лицами. При этом в ведомстве выразили готовность рассматривать обращения граждан совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) России, которые нуждаются в консультации на фоне вступивших в силу изменений.

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Источник: Finmarket.ru

Фото: Depositphotos