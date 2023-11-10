Автовладельцы обратились с жалобами в Госдуму РФ из-за выросшего в 250 раз утильсбора

Ждем решения правительства: водители требуют моратория на новые нормы утильсбора

История с гигантскими размерами утильсбора получила свое продолжение. Депутаты Госдумы РФ получили большое количество жалоб от автовладельцев, для которых размер утильсбора по новым правилам вырос в 250 раз. Некоторым водителям предписано выплатить более 1 млн рублей только потому, что приобретенный ими автомобиль был ввезен и растаможен компанией, а не физлицом.

Все дело в принятой поправке, согласно которой ввезенное и растаможенное юрлицом транспортное средство в стране ЕАЭС облагается коммерческим утильсбором. Это нововведение застало врасплох покупателей, потому что таможня руководствуется новыми нормами уплаты утилизационного сбора. В итоге размер утильтсбора в некоторых случаях составляет почти стоимость автомобиля.

«Выбора у нас как такового нет. Мы очень ждем какие-то решения от правительства. На данный момент никаких продвижений нет», — говорит один из автовладельцев.

В Минпромторге подтвердили, что с конца октября ставка утильсбора начисляется по-новому, также в ведомстве напомнили, что поправки вступили в силу через десять дней после того, как документ обнародован. Автовладельцев не согласны с такими сроками. Дело в том, что многие из них ждали свои автомобили несколько месяцев. Покупатели хотят, чтобы на новые правила был наложен мораторий для того, чтобы они смогли закрыть сделки по старым ставкам утильсбора.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поручил экспертной группе по защите прав автомобилистов проанализировать все поступившие в Госдуму обращения граждан и, по итогам проверки, возможно, будет направлено письмо правительству. Нилов не исключил, что в нормативные акты будут внесены еще одни изменения.

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Источник: Bfm.ru

Фото: Depositphotos