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Тарифы такси хотят пересмотреть: поддерживаете?

«За рулем» выяснил, чем обоснованы цены на такси

Этой зимой во время снегопадов цены на такси сильно росли. Депутаты Госдумы обратили внимание на резкий рост стоимости поездок и традиционно предложили законодательно ограничить тарифы в период непогоды.

Сработает?..

С одной стороны, обоснованность цен, которые назначают агрегаторы такси, используя не вполне понятные алгоритмы для расчетов, действительно вызывает вопросы. С другой, тарификация в сфере такси зависит от баланса спроса и предложения.

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На сколько подорожало такси: исследование «За рулем»

Почему из-за ограничения цен в результате никто не сможет уехать? В периоды высокого спроса, например, во время дождя, снега или праздников, цены могут резко возрастать. Но в выходные дни, когда все сидят дома, спрос резко падает, а вместе с ним и заработки таксистов. Поэтому они усредняют свои заработки в пиковые и медленные периоды, обеспечивая себе стабильный доход.

Если ограничивать рост цен в моменты высокого спроса, это может привести к дефициту свободных машин, поскольку самозанятые водители не будут мотивированы работать в неблагоприятных условиях. Зачем им выходить на линию в тот же самый снегопад? Когда валит снег и еще не убраны дороги, сама поездка занимает куда больше времени, да и возрастает вероятность нештатных ситуаций типа аварий.

К чему может привести ограничение тарифа

Электромобили с шашечками: пассажирам выгодно? А таксистам?

Нельзя говорить о том, что таксисты в периоды непогоды необоснованно много зарабатывают. Получается, что за один день, допустим, 7 марта водитель заработал больше, а 9 марта, когда никто никуда не едет, получил очень мало. Возможность зарабатывать больше в пиковые дни компенсирует низкие доходы в периоды слабого спроса. Следовательно, ограничение цен может ухудшить ситуацию не только для водителей, демотивируя их, но и для пассажиров.

Также ограничение тарифов может привести к тому, что таксисты будут избегать работать в периоды большого спроса. Ведь получается, что работаешь в поте лица, а домой привез копейки. Легко спрогнозировать нехватку транспортных услуг именно в те моменты, когда они нужны больше всего.

«Деструктивная мера»: таксисты раскритиковали идею ограничения тарифов в непогоду

Разбалансировка рынка, которая произойдет, если тарифы на такси начнут устанавливать депутаты, может привести к забытым временам, когда машину ловили «с руки» от бордюра. Это точно нам надо?

  • Сколько на самом деле зарабатывают таксисты, рассказано тут

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Петр Шкуматов
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
26.03.2024
Фото:Unsplash
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