Стало известно, сколько зарабатывают таксисты

Таксисты в РФ в 2023 году заработали на 25% больше по сравнению с 2022 годом

Согласно данным аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в 2023 году средняя предлагаемая зарплата водителям такси в России выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом и составила более 107 тысяч рублей. Самая высокая зарплата для таксистов предлагалась в Ямало-Ненецком автономном округе – 150 тысяч рублей.

Самые высокооплачиваемые вакансии для водителей такси на март 2024 года включают предложения о работе персональным водителем бизнес-класса в Москве с зарплатой до 270 тысяч рублей и водителем на автомобиле компании в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей.

Востребованность таксистов в 2023 году выросла на 21% по сравнению с предыдущим годом, и было опубликовано почти 14 тысяч вакансий.

Больше всего таксистов требовалось в Москве и Санкт-Петербурге (по 14% от общего числа вакансий в стране), в Московской области (9%), Краснодарском крае (5%) и Ростовской области (4%).

Большинство вакансий для водителей такси (74%) не требуют профильного опыта работы, 17% требуют опыта от одного года до трех лет, а 9% – свыше трех лет.

На одну вакансию водителя, в среднем, приходится около 3,2 резюме, что свидетельствует о низкой конкуренции среди соискателей.

Порой работа в такси таит определенные риски. Недавно мы писали, что жителя Подмосковья арестовали за нападение на глухонемую женщину-таксиста в Дмитрове.

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Источник: ТАСС