Избившему женщину-таксиста 8 Марта россиянину избрали меру пресечения

В Дмитрове арестовал мужчину, избившего не уступившую ему дорогу таксистку

Жителя Подмосковья арестовали за нападение на глухонемую женщину-таксиста в Дмитрове. Задержанный пробудет в СИЗО до 11 мая.

Он признал себя виновным в совершении данного преступления, возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и просил суд избрать домашний арест, пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на женщину-водителя 8 марта. Он находился в автомобиле своей дочери на пассажирском сиденье, в ходе движения по улице Советской он заметил водителя такси, которая, как посчитал мужчина, должна была уступить им дорогу. Агрессор вышел из автомобиля и, разбив стекло, начал бить женщину, находящуюся за рулем, предположительно, приняв ее за мужчину.

Он оставил место происшествия, но вскоре вернулся и извинился перед пострадавшей. Очевидец, записавший инцидент на видео, помог женщине вызвать полицию и связаться с родными. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия.

Ранее «За рулем» объяснил, как возместить ущерб при ДТП, если виновник скрылся.

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Источник: Telegram-канал пресс-службы прокуратуры Московской области