Какие ваши доказательства?! Разобрали штраф за проезд на желтый

Суд признал право штрафовать водителей за проезд на желтый

«Зеленый – иди, красный – стой» – эта формула известна с рождения каждому, и только лишь с желтым сигналом светофора, как показывает практика административных взысканий, все не так однозначно. Ведь согласно ПДД желтый сигнал одновременно и запрещает движение, и, в том случае, если водитель не успевает остановиться без экстренного торможения, позволяет его продолжить.

Что говорят ПДД про проезд на желтый?

Согласно пункту 6.2 правил дорожного движения, желтый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал. Этот же пункт регламентирует проезд на горящий желтый и прямо запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов.

6.14 ПДД РФ. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.

И вот из-за пункта 6.14 и возникает главная правовая коллизия.

Разбор штрафа за проезд на желтый?

Пример из жизни. Ближайший пригород Санкт-Петербурга – Пушкин. Утро субботы. Машин на дорогах еще мало. За бортом +2°С, моросит дождь, влажный асфальт. Водитель иномарки движется с комфортной для себя и разрешенной на этом участке скоростью 60 км/ч.

На перекрестке с ул. Генерала Хазова зеленый на светофоре начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, в соответствии с ГОСТом Р 52289-2019 и ст. 6.2. ПДД.

Водитель с 36-летним стажем решил, что успеет проехать на мигающий, но просчитался. Итог – штраф по ст. 12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора (желтый).

А проезд ли это на желтый? Внимательные читатели резонно заметят, что на этом перекрестке за поворот налево отвечает дополнительная секция светофора, на которой желтого сигнала просто не предусмотрено. Все верно. Именно этим и интересна наша история. Многие водители заблуждаются, считая сигналы дополнительной секции светофора второстепенными. Да, на основном светофоре горит желтый, но при повороте налево (под стрелку) пункт 6.14 неприменим, так как поворот в направлении стрелки разрешает или запрещает именно дополнительная секция светофора. А на ней – красный.

Впрочем, штрафуют камеры и за желтый сигнал. На следующем примере водитель проехал перекресток прямо:

Этот случай мы подробно разобрали с юристом в рубрике Прямая линия.

Какой штраф за проезд на желтый?

За первое подобное нарушение предусматривается штраф в размере 1000 рублей. Если же в течение года произойдет еще один проезд на красный или желтый сигнал светофора, то заплатить придется уже 5000 рублей. Или водителя даже могут лишить прав на 4–6 месяцев.

Тормозить или ехать на мигающий желтый?

В такой ситуации у водителей есть два варианта, выбрать из которых необходимо моментально: интенсивно тормозить или пересечь стоп-линию плюс-минус в момент включения желтого сигнала светофора. Только вот есть нюанс.

Статья 10.5. ПДД РФ прямо запрещает водителю «резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия». И никаких исключений ПДД не предусмотрено.

Что такое экстренное торможение?

Президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль:

«Прямого ответа на этот вопрос в ПДД нет. Поэтому приходится идти окольными путями. Например, в ГОСТе Р 58782-2019 «Параметры и критерии оценки качества вождения с целью оценки безопасности использования транспортных средств» в пункте 8 есть таблица с графой «количество резких торможений ≥ 0,4g». Этот ГОСТ определяет резким торможение при замедлении 0,4 х 9,81 = 3,92 м/с2.

Но на этот стандарт нет прямой ссылки в нормативных правовых актах, а значит этот ГОСТ имеет рекомендательный характер».

Также при резком торможении срабатывает запорное устройство ремня безопасности. При сертификации транспортного средства используется ГОСТ Р 41.16-2005, соответствующий Правилу ЕЭК ООН № 16 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения ремней безопасности и удерживающих систем для пассажиров и водителей механических транспортных средств…». Он нормирует запирание втягивающего устройства ремня безопасности типа 4 для транспортных средств категории М1 при достижении торможения (замедления) транспортного средства 0,45g или 0,45 х 9,81 = 4,41 м/с2.

При изначальной скорости автомобиля 60 км/ч = 16,67 м/с и остановке (конечной скорости 0 м/с) при максимальном допустимом замедлении на грани резкого торможения в 4,4 м/с2 для полной остановки транспортного средства необходим временной отрезок 3,78 секунды. А это уже более 3 секунд мигания зеленого сигнала светофора, которое указано в ГОСТе».

Штрафуют ли камеры за проезд на желтый?

Главный вопрос: как камере оценить действия водителя. Мог ли он остановить транспортное средство без экстренного торможения?

В нашей стране действует ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений». Согласно этому ФЗ и подзаконным документам, технические средства, применяемые для целей государственного контроля и надзора, должны быть средством измерения и внесены в базу «Аршин», доступ к которой имеет любой желающий.

Например, зафиксировавший нарушение в питерском Пушкине комплекс Интегра-КДД имеет регистрационный номер типа средства измерения № 63372-16. В описании типа средства измерения сказано, что «системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Интегра-КДД» (далее – системы) предназначены для измерений значений текущего времени относительно шкалы времени UTC (SU)». Другими словами, камера способна зафиксировать только, через какой промежуток времени после включения запрещающего сигнала автомобиль пересек стоп-линию.

Всегда ли правы камеры?

Эксперт по системам фотовидеофиксации, независимый участник рабочей группы по подготовке ГОСТов комплексов автоматической фиксации Григорий Шухман:

«Решение по наличию состава нарушения при проезде на желтый сигнал светофора следует принимать в каждом отдельно взятом случае, с учетом обстоятельств. Поскольку есть разница, между тем, когда водитель на сухой дороге загодя видел, что будет смена сигнала, и ехал заведомо на желтый сигнал, возможно, даже ускорившись. И тем случаем, когда, например зеленый переключается на желтый без мигающего зеленого внезапно, без таймера. Или когда мы имеем скользкую дорогу, и безопасней проехать на включающийся желтый на равномерной скорости, чем экстренно тормозить с риском заноса.

В любом случае при принятии решения на уровне ГИБДД о том, что на желтый проезжать нельзя, необходимо исключать п.6.14 ПДД, который и разрешает проезд на желтый при указанных в нем обстоятельствах.

Важно помнить, что одно из главных условий безопасности движения – его предсказуемость. Но в последнее время мы видим откат от этого правила, когда у светофоров отключают обратные таймеры до смены режима или – пока еще экспериментально – отключают фазу зеленого мигающего, ставя участников движения в условия, когда внезапно включается запрещающий желтый, при этом угрожая штрафом за проезд на него».

Проезд на желтый – на чью сторону встанет суд?

По мнению Третьего кассационного суда общей юрисдикции, проезд на желтый сигнал светофора наказуем. Оспорить штраф пытался житель Мурманска, который ранее пролетел на желтый свет и попал в аварию. Однако суд четко обозначил свою позицию:

«Факт административного правонарушения зафиксирован работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством, имеющим функцию фотосъемки», а значит – виновен.

Запоминаем: желтый – запрещающий

Исходя из свежего решения Третьего кассационного суда, на которое теперь будут ориентироваться районные и городские суды, хотя в ПДД и предусмотрено исключение, учитывать его никто не будет. В частности потому, что нигде не прописано, что такое «экстренное торможение», а следовательно, совершенно непонятно, как доказать его необходимость в суде. В настоящий момент судебная практика сложилась не в пользу водителей, а значит, увидели желтый – тормозите, а если нет такой возможности – готовьтесь оплатить штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора. Желтый равно красный.