Проезд на желтый — камеры и за это штрафуют? Объясняет юрист Сергей Смирнов

Юрист разобрал штраф за проезд на желтый сигнал через 0,056 секунды после включения

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В редакцию «За рулем» пришло письмо от нашего читателя из Пензенской области, которого оштрафовали за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Он пересек стоп-линию через 0,056 секунды после включения желтого света.

Читатель поясняет, что светофор имел цифровую индикацию оставшегося времени и работал в мигающем режиме за несколько секунд до переключения. Напомним, что ПДД разрешают продолжить движение при включении желтого, если невозможно остановиться без экстренного торможения.

В. Гуркин (Пензенская обл.):

— Почему система автоматической фиксации не настроена в соответствии с пунктом 6.14 ПДД, то есть виртуальная линия штрафов должна учитывать тормозной путь (а в идеале она должна учитывать и метеорологические условия в месте фиксации). Или нужно внести изменения в п. 6.2 ПДД и хотя бы рекомендовать о начале торможения при зеленом мигающем сигнале светофора.

Возникает второй вопрос о допустимых временных пределах определения факта нарушения, как, например, с определением разрешенной допустимой скорости движения плюс 20 км/ч. Ведь смешно и грустно получать штраф за 0,056 сек.

Наш читатель написал жалобу в ГИБДД, но ее отклонили, сославшись на цифровую индикацию светофора.

Правомерно ли это?

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист

— Несмотря на большие технические возможности у современных систем автоматической фиксации правонарушений, не вижу смысла перегружать их такими дополнительными параметрами при работе, как вычисление скорости движения и учет тормозного пути при проезде перекрестка. В пункте 6.2 ПДД указано, что зеленый мигающий сигнал светофора хоть и является разрешающим, однако предупреждает водителей, что время его работы истекает и скоро загорится запрещающий. При этом водителей могут информировать с помощью специальной индикации (цифровые табло) о времени в секундах, остающемся до смены сигнала. То есть при мигающем зеленом водитель должен решить, продолжать ему движение или останавливаться. Да, в Правилах имеется пункт 6.14, который позволяет проехать на запрещающий желтый, но это касается экстренных случаев, а не обычной дорожной обстановки.

Во внесении в пункт 6.2 Правил рекомендации начинать торможение при зеленом мигающем сигнале я также не вижу практического смысла. Во-первых, это фактически и так следует из упомянутого пункта ПДД. А во-вторых, в пункте 10.1 Правил прямо сказано, что «…водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения…».

Вводить допустимые временные пределы определения факта нарушения по примеру «допустимой скорости движения плюс 20 км/ч» некорректно. Дело в том, что ни в ПДД, ни в КоАП РФ нет разрешения двигаться с превышением скоростного режима. То, что в КоАП РФ нет наказания за превышение скорости (до 20 км/ч), не говорит о подобном допущении.

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Вопреки расхожему мнению, штрафы существуют не для того, чтобы собирать дань, а в первую очередь для снижения аварийности. И именно на водителя возлагается обязанность учитывать необходимую скорость движения при проезде регулируемых перекрестков, чтобы движение было безопасным и в рамках действующих норм ПДД.

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