Непогода не должна влиять на цены в такси — В Госдуме хотят ограничить наценки
Наценку на стоимость такси в плохую погоду необходимо ограничить – нужны разумные ценовые ограничения. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин и Виталий Милонов.
По мнению Говырина, расчет коэффициентов в приложениях на такси в снежную погоду не должен превышать 20% от обычной стоимости поездки в обычных условиях.
«Тогда цена будет более-менее нормальной для потребителя, и водитель такси не будет в минусе. Цены на такси и так регулярно поднимаются из-за увеличения затрат на обслуживание машин и роста расходов перевозчиков, погодные условия учтены в ценах агрегаторов», — объяснил парламентарий.
С его мнением солидарен Милонов, он считает, что у людей должна быть уверенность, что поездка в пределах 10 километров не будет дороже конкретной пороговой цены. Депутат призвал поправить механизм ценообразования в такси на законодательном уровне.
«Я убежден, что на поездки на короткие расстояния, между работой и домом, должны существовать разумные ценовые ограничения. Снег или непогода, конечно, являются фактором, влияющим на стоимость, но не должны превращать поездки в роскошь», — подчеркивает Милонов.
Говырин указал на ситуации, когда в отдельных случаях цена на такси увеличивается в 4-5 раз, но машины при этом есть и заказы тоже, и дело в этом случае не в нехватке водителей. По мнению парламентария, у водителей есть законное право не выезжать на маршруты, если они сопряжены с опасностью.
По логике агрегаторов, получается, что повышенная тарификация вынуждает водителей выходить на работу и заниматься перевозкой людей, а не сидеть в теплом помещении в ожидании лучшей погоды. Нужно рекомендовать 20%-ное повышение стоимости, это предел, иначе можно все время ссылаться на чье-то желание, высокий трафик и повышенный расход топлива. Хотя всем очевидно, что такие объяснения в данной ситуации являются только поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения цен, резюмировал Говырин.
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Источник: ria.ru
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