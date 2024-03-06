Москва готовит переход на электромобили в такси и каршеринге

До 2030 года доля электрокаров в парке каршеринга и такси в столице будет 30-50%

Правительство Москвы будет поддерживать развитие такси, каршеринга, в том числе переход на экологически чистые электромобили. Основным направлением развития сервисов будет дальнейшее повышение безопасности услуги.

Сейчас Москва — один из мировых лидеров по уровню развития сервисов такси и каршеринга. Ежедневно автомобили перевозят свыше 1,7 млн пассажиров, а на автомобилях такси совершается 141 тыс. поездок в сутки. Сервисы позволяют не только с комфортом добираться до нужного адреса, но и сдерживать рост числа личных автомобилей в городе. Это разгружает дороги и положительно влияет на экологию.

До 2030 года парк автомобилей каршеринга вырастет на более чем 20%, до 40 тысяч машин, а такси – на 14%, до 80 тысяч. Планируется увеличить долю электромобилей в парке каршеринга и такси до 30-50%.

Норайр Блудян, доктор технических наук, директор Ассоциации «ТАМА»:

— Ожидается также рост популярности средств индивидуальной мобильности в Москве, с прогнозом увеличения числа поездок до 750 тыс. в сутки к 2030 году, что сравнимо с метрополитеном. Для повышения безопасности поездок операторы аренды планируют внедрить оценочную систему для пользователей в приложениях проката электросамокатов, проверку знания ПДД и стандарт работы курьерских служб совместно с компаниями доставки.

Стоит задача - создать благоприятные условия для курьеров и улучшение качества обслуживания горожан. - За последние десять лет таксомоторные перевозки из полностью разрегулированной и стихийной системы превратились в стройную цивилизованную сферу экономической деятельности. Московское такси – это знак качества и безопасности пассажиров, ему доверяют и идет динамическое увеличение объемов перевозок.

Таксомоторные перевозки стали частью транспортной системы города и благодаря поддержке Правительства Москвы осуществляется дальнейшее ее развитие. Уже сейчас в столице активно развивается сфера электротранспорта, с каждым годом растет число в сервисах электромобилей. Власти города закладывает прочный фундамент для последующего перехода на электротранспорт как бизнеса, так и владельцев личного транспорта.

Максим Рожнев, заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти сервисов электронной коммерции Яндекс:

— Мы полностью разделяем и понимаем запрос на повышение безопасности курьерских доставок как для самих курьеров, так и для других участников дорожного движения. Поэтому на протяжении долгого времени разрабатываем свои технологические решения по повышению безопасности, а также готовы к сотрудничеству с Департаментом транспорта Москвы для принятия совместных решений.

Источник: Дептранс