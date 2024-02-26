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Завышенные цены и блокировки – что еще выявила проверка у «Яндекс Такси»
26 февраля
Завышенные цены и блокировки – что еще выявила проверка у «Яндекс Такси»
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Завышенные цены и блокировки – что еще выявила проверка у «Яндекс Такси»

Петр Иванов: ФАС нашла у «Яндекс Такси» завышение цен на 28%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) высказала серьезные замечания относительно деятельности «Яндекс Такси», заявил заместитель руководителя службы Петр Иванов в эксклюзивном интервью «Известиям».

При обсуждении роста цен на такси чиновник отметил, что ФАС получила значительное количество жалоб на сервис – около 300 за прошлый год. Основные претензии касаются стоимости поездок и блокировок пользователей, как пассажиров, так и водителей.

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Касательно блокировок водителей и пассажиров в приложении «Яндекс GO» ФАС направила компании письмо, требуя более подробных пояснений о возможных нарушениях и соответствующих мерах ответственности в документации «Яндекса». Однако до настоящего времени требования ФАС не были выполнены в полном объеме.

ФАС также отметила, что комиссии и платежи, взимаемые агрегатором с перевозчиков, являются слишком высокими и составляют около 28%, что превышает конкурентный уровень. Однако компания пока не выполнила требование Антимонопольной службы о снижении этих платежей.

Алгоритм ценообразования услуг такси также вызывает серьезные замечания ФАС из-за его непрозрачности. Однако до конца 2024 года ФАС не может проводить проверки аккредитованных IT-компаний из-за моратория, что ограничивает возможность реагирования нарушений.

«Деструктивная мера»: таксисты раскритиковали идею ограничения тарифов в непогоду

Относительно предложения депутатов об установлении максимального порога роста цен на такси Петр Иванов выразил мнение, что подобные меры принимать не следует, поскольку рынок способен саморегулироваться: спрос влияет на предложение. Любые ограничения могут привести к дефициту услуги, что, в свою очередь, может осложнить доступ к транспорту в критические моменты, например, когда требуется срочная медицинская помощь или нужно добраться до аэропорта.

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Источник: «Известия»

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
26.02.2024
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