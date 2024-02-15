Эти автомобили вряд ли стоит брать на вторичке. И вот почему
Эксперты «Автотеки» (проект Авито Авто) выяснили, какие модели авто чаще всего использовались в каршеринге и такси в прошлом году. Согласно полученным данным, 40% в рейтинге самых популярных авто в каршеринге в России занимают модели немецких производителей.
Согласно исследованию, в пятерку самых популярных вошли:
- Nissan Qashqai – 19%
- Renault Kaptur – 13%
- Volkswagen Polo – 8%
- Kia Rio X-Line – 7%
- Skoda Rapid – 5%.
В рейтинге автомобилей, наиболее используемых в такси в 2023 году, 30% представлены моделями из Южной Кореи. Первые пять строк этого рейтинга занимают модели:
- Hyundai Solaris – 11%
- Kia Rio – 8,5%
- Renault Logan – 7,4%
- Volkswagen Polo – 6,5%
- Lada Granta – 4,1%.
Российские машины занимают 20% в общем рейтинге самых популярных автомобилей в такси в 2023 году. Столько же занимают модели из Чехии.
При этом автомобили из Германии и Южной Кореи чаще всего использовались как в такси, так и в каршеринге.
Ранее в Госдуме предложили оснастить все такси «тревожной» кнопкой. С этой инициативой выступил Виталий Милонов, посчитавший, что агрессивные или неадекватные пассажиры могут представлять угрозу для жизни и здоровья водителя. Могут возникать риски и со стороны водителя. Но большинство автомобилей, выпущенных после 2017 года, уже имеют кнопку SOS, подключенную к системе ЭРА-ГЛОНАСС, которая и выполняет функции «тревожной». Ее могут использовать как пострадавшие, так и свидетели происшествий, в том числе криминальных.
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